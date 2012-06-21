رسانه ها در انعکاس واقعیات سوریه تلاش کنند/تاسف مراجع از رفتار عربستان

حسین امیرعبداللهیان در حاشیه دیدار خود با مراجع تقلید در قم در گفتگو با خبرنگار مهر ، در پاسخ به این سوال که آیا صدا و سیما در خصوص انعکاس واقعیات در سوریه مناسب عمل کرده و مردم به درک درستی از تحولات سوریه رسیده اند یا خیر اظهار داشت: تمام تلاش های بعمل آمده در عرصه دیپلماتیک آن بوده است تا مردم ایران درک درستی از اتفاقات سوریه داشته باشند اما باید عنوان کرد که هجم تبلیغات منفی علیه این کشور بسیار گسترده است.



معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه عنوان کرد: در تحولات سوریه برخی از ابعاد واقعیت ها به درستی پوشش داده نمی شود و برخی از مطالب نیز بزرگ نمایی می شود در حالی که در بحرین بسیاری از واقعیت های موجود اصلا منعکس نمی شود و به همین دلیل افکار عمومی در جهان و در منطقه آنگونه که باید و شاید توجیه نیستند.



امیرعبداللهیان ابراز داشت: این امر رسالت دیپلماسی رسانه های جمعی در کشور را بیشتر می کند تا واقعیات تحولات منطقه به خصوص سوریه را به درستی برای مردم تبیین شود.



غربی ها در سوریه بدنبال منافع خود هستند

وی در ادامه با اشاره به برگزاری کنفرانسی در مسکو در خصوص بررسی تحولات سوریه اظهار داشت: روسیه در خصوص موضوع لیبی به شدت دچار ضرر شده است و آنها معتقدند در ماجرای سوریه نیز غربی ها بدنبال تامین منافع خود هستند.



معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه با اشاره به مواضع نزدیک دو کشور ایران و روسیه در قبال تحولات سوریه افزود: روسیه هم در سطح بین المللی و هم در سطح میدانی حمایت خود را از دولت سوریه و شخص بشار اسد اعلام داشته است و در کنفرانس مسکو نیز مذاکرات در حول طرح کوفی عنان است نه طرح جدید دیگر.



وی تاکید کرد: در خصوص شرکت جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس نیز باید عنوان کرد زمانی که ما اطمینان کافی نسبت به اینکه خروجی این نشست به امنیت سوریه کمک می کند یا خیر تصمیم به شرکت خواهیم گرفت.



مراجع در خصوص رفتارهای عربستان ابراز تاسف کردند

امیرعبداللهیان در خصوص دستاوردهای دیدار خود با مراجع معظم تقلید قم نیز اظهار داشت:مراجع معظم تقلید در رهنمودهای خود بر وحدت بین شیعه و سنی تاکید داشتند و اینکه دستگاه دیپلماسی کشور باید با تمام ظرفیت خود از حقوق اتباع ایرانی در سایر کشورها دفاع کند.



معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ادامه داد: مراجع تقلید در خصوص رفتار عربستان سعودی نسبت به زائران و اتباع ایرانی اظهار تعجب ، تاسف و توصیه هایی در این زمینه عنوان کردند.