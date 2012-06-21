29 طرح پژوهشی در کهگیلویه و بویراحمد به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین کاظمی صبح پنجشنبه در نشست بررسی اولویت‌هایپژوهشی استان اظهار داشت: این طرح ها از میان43 اولویت از سوی کمیته تخصصی دفتر آموزش و پژوهش استان انتخاب و مصوب شده است.

وی بیان کرد: از مجموع اولویت‌های پژوهشی ارائه شده هشت مورد مربوط به اداره کل پزشکی قانونی، هشت مورد شرکت آب و فاضلاب شهری، پنج مورد اداره کل حفاظت محیط زیست، سه مورد بانک مسکن، پنج مورد اداره کل استاندارد، چهارمورد بنیاد ایرانشناسی، پنج مورد اداره کل دامپزشکی و پنج مورد نیز مربوط به اداره کل تعاون روستایی استان است.

وی با بیان اینکه پژوهش های کاربردی در اولویت اجرا قرار دارند، اظهار داشت: پژوهش در این استان در حال نزدیک شدن به جایگاه واقعی خود است و باید براساس نیازهای استان برنامه‌ریزی لازم را برای انجام پژوهش ها انجام داد.

کاظمی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با تشخیص نیازها و اولویت‌های پژوهشی و بدون دوباره کاری طرحهای پژوهشی خود را ارائه دهند.

وی همچنین تاکید کرد: موازی کاری و دوباره کاری در ارائه طرحهای پژوهشی علاوه بر هدر دادن هزینه ها، نتیجه ای نیز در بر ندارد و لازم است دستگاههای اجرایی به دنبال طرح های جدید و مورد نیاز استان باشند.