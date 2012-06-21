کارگردان اردبیلی جایزه نخل نقره ای جشنواره مکزیک را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم هبوط جزو فیلمهای منتخب بخش مسابقه بود که به عنوان تنها فیلم برگزیده این جشنواره از ایران توانست تندیس نقره ای را کسب کند.

این فیلم معناگرا حکایت فردی است که در کویر سردرگم و گرفتار شده و به دنبال راه یافتن به دریا و رسیدن به مقام معنوی بشر در عالم تمثیل است که آرامش روح خود را در نزدیکی به خداوند و تقرب به درگاه او می‌جوید.

در جشنواره سالانه بین المللی مکزیک امسال بیش از سه هزار و 800 فیلم از سراسر دنیا حضور داشتند که در مدت برگزاری این جشنواره اعضای هیئت داوری فیلم هبوط را شایسته حضور در بخش مسابقه و دریلفت نخل نقره ای تشخیص داد.



کوتاه فیلم هبوط پیش از این در جشنواره بوستون آمریکا به عنوان دومین فیلم منتخب شناخته شده بود که جایزه نقره‌ای را از این جشنواره به دست آورد.



همچنین این فیلم قرار است در جشنواره فیلادلفیای آمریکا در بخش مسابقه حضور یابد که در روزهای آینده شاهد برگزاری این جشنواره نیز خواهیم بود.

فیلم کوتاه هبوط در کاشان فیلمبرداری شده و بهزاد مولود به عنوان فیلمبردار و احمد پورستان به عنوان بازیگر و محسن جعفری به عنوان تدوینگر در ساخت این فیلم همکاری داشته اند.

