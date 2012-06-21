57درصد جامعه عشایری آذربایجان شرقی بیمه شده اند

سید محمد حسن آل هاشم امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: روند بیمه عشایر استان پیش از این بسیار کند پیش می رفت اما با همت های اخیر صندوق بیمه اجتماعی عاشیرو روستاییان در سطح استان روند بسیار خوبی را در امر بیمه عشایر صورت گرفت.

وی افزود: نخستین جشن بیمه عشایر و روستاییان به صورت صد در صد سال گذشته در شهرستان جلفا برگزار شد و روند بیمه ایلات استان همچنان در دست انجام است.

مدیرکل امور عشایری استان ادامه داد: در این بین موفق به بیمه 12 درصد از دام های عشایر نیز شده ایم که متاسفانه تا قبل از این در بین خود عشایر کارگذار بیمه وجود نداشت اما با ارجاع این امر به تعاونی های عشایری شاهد استقبال عموم عشایر از این طرح هستیم که با ادامه این روند شاهد بیمه اکثر دام های این قشر خواهیم بود.

آل هاشم در مورد ثبت اشتغال سالانه عشایر نیز گفت: در مشاغل خانگی عشایر هزار و 751 نفر ثبت شده نام شده اند که این از این تعداد 246 نفر اخذ مجوز کرده اند.

وی افزود: برای ایجاد اشتغل در بین جوامع عشایری تفاهمنامه های مختلفی با میراث فرهنگی ، فنی و حرفه ای و شرکت پست به انجام رسیده تا روند آموزش و تولید و فروش محصولات سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرکل امور عشایری استان در ادامه خواستار توجه جدی بانک های عامل در تسهیل شرایط دریافت وام برای عشایر استان شد.