به گزارش خبرگزاری مهر، اژدر اسدبیگی به همراه ایرج سلیمی، رئیس زندان اسلام آبادغرب از پروژه زندان جدید این شهرستان بازدید و با نظارت بر روندعملیات اجرایی، تسریع در تکمیل و تحویل به موقع را مورد تاکید قرار داد.
جانشین زندانهای استان کرمانشاه در حاشیه بازدید از زندان جدید اسلام آباد غرب اظهار کرد: زندانها از جمله نیازهای ضروری جامعه هستند و نقش بسیار حساسی در تامین امنیت اجتماعی عهده دار میباشند.
اسدبیگی افزود: با توجه به افزایش بیش از دو برابر جمعیت کشور در سالهای گذشته و نرم طبیعی آمار جرم در جوامع مختلف و همچنین رویکرد نوین اصلاحی و تربیتی زندانهای کشور فضای فیزیکی زندانها متناسب با آمار موجود و نیاز سرانه اعم از اسکان، آموزشی، خدماتی، بهداشتی و درمانی، مذهبی، ورزشی وحرفهآموزی و اشتغال توسعه پیدا نکرده و لزوما باید در این راستا چارهاندیشی کرد و تمهیدات لازم مدنظر قرار گیرد.
معاون اداری مالی زندانهای کرمانشاه تصریح کرد: استانداردسازی زندانها و ایجاد زیرساختهای مناسب زندانبانی اسلامی میتواند روند اقدامات تامینی و تربیتی زندانها را تسریع کرده و اهداف تبیین شده و سیاستهای نظام قضایی کشور را محقق سازد.
این مقام مسئول اضافه کرد: زندانها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای تمام مؤلفههای اجتماعی بوده و مددجویان از بدو ورود به زندان تا زمان آزادی در پروسه اصلاحی و تربیتی قرار گرفته و به جز محدودیت آزادی از همه حقوق شهروندی خود برخوردار هستند.
وی گفت : زندانهای استان کرمانشاه عموماً مربوط به قبل از انقلاب ودارای بافتی فرسوده هستند و به علت نگرش پلیسی زندانبانی در رژیم گذشته فاقد استانداردها و فضاهای مناسب آموزشی و تربیتی بوده که با تغییرکاربری و توسعه فضاهای موجود در سالهای اخیر متناسب با نیاز فضاهای لازم ایجاد شده است، که پاسخگویی نیاز فعلی نیست.
اسدبیگی خاطرنشان کرد: با هماهنگی مسئولان ارشد استان و سازمان زندانهای کشور برنامهریزی لازم در خصوص ایجاد مراکز جدید و انتقال زندانها به خارج از شهرها صورت گرفته و به تدریج نسبت به ایجاد مراکز استاندارد جدید و انتقال زندانها به خارج از شهرها اقدام خواهد شد.
