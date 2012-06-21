به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی که پنجشنبه اول تیرماه در حاشیه برگزاری بیست و نهمین دوره از مسابقات بین المللی قرآن با حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در برج میلاد برگزار شد، از 19 پژوهشگر برتر قرآنی جهان اسلام تجلیل شد.

در این همایش که حجت الاسلام علی محمدی رئیس ستاد عالی مسابقات بین‌المللی قرآن کریم و نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرتضی تمدن استاندار تهران، حضور داشتند از میان 550 عنوان مقاله ارسالی، 19 مقاله برگزیده اعلام شد که به شرح ذیل است:

1- پیمان صالحی نویسنده مقاله «راههای نفوذ بیگانگان در نهضت‌های بیداری اسلامی و راهکارهای مقابله با آن از منظر قرآن کریم» (با تکیه بر مقایسه انقلاب اسلامی با سایر نهضت‌های بیداری اسلامی) از ایران

2- علی‌اوسط خانجانی / محمدرضا شعبانی ورکی نویسنده مقاله انسان کامل از منظر قرآن، عرفان و برهان (ویژگی‌ها و آثار ولایت) از ایران

3 ـ سیدعلیرضا افشانی / احمد زارعان نویسندگان مقاله؛ راهکارهای قرآن در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی از ایران

4 ـ امینه مینورمودسی ازاتیوپی

5 ـ حسن مندیل حسن محمد العکیلی نویسنده مقاله الألفاظ المُعَبِّره عن النزاهه والإصلاح فی الاستعمال القرآنی ازعراق

6 ـ بهروز یدالله پور / محمد صادق حیدری مقاله برگزیده راه‌های نفوذ بیگانگان در نهضت‌های بیداری اسلامی از دیدگاه قرآن کریم از ایران

7 ـ دکتر محمود کریمی / محسن دیمه‌کار نویسندگان مقاله برگزیده نقش عنصر رهبری در بیداری امت‌های اسلامی از منظر قرآن کریم از ایران

8 ـ عاطفه حیرت نویسنده مقاله برگزیده سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن واهل بیت ویژه زوجین از ایران

9 ـ مهدی عبدالهی پور/ سید حسین حسینی بجدنی / حامد امری نویسندگان ـ مقاله برگزیده راهکارهای خانواده جهت جلوگیری از فساد و انحراف جنسی از دیدگاه آیات و روایات از ایران

10 ـ راضیه علی اکبری نویسنده مقاله برگزیده جوانان و راه کارهای قرآن از ایران

11 ـ نرگس شکربیگی ویسنده مقاله برگزیده دوراندیشی، آینده نگری و تأثیر آن در بیداری اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث از ایران

12 ـ توفیق علی وهبه نویسنده مقاله برگزیده دور الوحده فی تحقیق نهضات الصحوه الا سلامیه واستمرارها از مصر

13 ـ محمد رضا یوسفی نویسنده مقاله برگزیده بررسی و تبیین اهداف بیداری اسلامی از منظر قرآن کریم از افغانستان

14 ـ طلال الحسن نویسنده مقاله برگزیده ماهیه الکمال و السعاده من منطق القرآنی از عراق

15 ـ رحمان پاروتینگ از هندوستان

16 ـ هانی محمودیان نویسنده مقاله بررسی آزادی سیاسی در کالبد قرآن به عنوان یکی از مولفه های بیداری اسلامی از ایران

17 ـ طاهره انصاری نویسنده مقاله استفاده از ظرفیت رسانه‌های ارتباطی نوین در تحقق و تعالی جامعه قرآنی از ایران

18 ـ غانم عوده شرهان السودانی نویسنده مقاله مکانه الأخلاق الإسلامیه فی التعالیم القرآنیه و دورها فی تحقیق کمال الفرد والمجتمع از عراق

19 ـ عبد القادر سلاّمی نویسنده مقاله الأخلاق الإسلامیه وأهمیتها فی تحقیق کمال الفرد والمجتمع از الجزائر