دو اثر شاخص طبیعی شهرستان استهبان در آستانه ثبت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان استهبان ازتشکیل پرونده دو اثر طبیعی شهرستان استهبان جهت ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور خبرداد.

عبدالرضا فوق گفت: کار بررسی و شناسایی غار زکریا و جنگلهای ارس از جمله آثار طبیعی و ارزشمند شهرستان استهبان به منظور ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور در حال انجام است.

فوق با اشاره به اینکه این اثر شاخص طبیعی استان در مالکیت منابع طبیعی است، افزود: با بررسی و شناسایی صورت گرفته و همچنین پیگیری تشکیل پرونده با همکاری منابع طبیعی به زودی پرونده ثبتی این دو اثر شاخص طبیعی شهرستان جهت ثبت در فهرست میراث طبیعی کشور تهیه خواهد شد.

وی گفت: ثبت و شناسایی غار زکریا و جنگلهای ارس می تواند ضمن حفاظت از آنها، در توسعه گردشگری و اکوتوریسم منطقه تأثیر به سزایی داشته باشد.

شهرستان استهبان از مهمترین نقاط استان فارس از لحاظ وجود آثار تاریخی و طبیعی است که همچنان آثار طبیعی و چشمه سارها و غارهای طبیعی این شهرستان در حال بررسی ، پژوهش و شناسایی هستند.

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز میزبان دو سمینار آموزشی تخصصی

معاون امور گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس از برگزاری دو سمینار آموزشی- تخصصی در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری شیراز خبر داد.

مهران سوخکیان در این زمینه افزود: سمینار آموزشی یک روزه آیین تشریفات و اصول شرکت در نمایشگاههای بینالمللی از اولین سلسله سمینارهای آموزشی است که با محتوایی نظیر آداب معاشرت، الگوهای رفتاری، زبان بدن و آداب برخورد با مشتری همچنین آیین حضور در غرفه و.... برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت و لزوم برگزاری چنین سمینارهای تخصصی گفت: سمینار یک روزه مدیریت ارتباطات با مشتری در صنعت گردشگری دومین سمینار است که باسخنرانی استاد حسن محمدی از مدرسین به نام و مدیر عملیات و آموزش فرهنگسازی گروه هتلهای معتبر زنجیره ای درخصوص اصول وفادارسازی مشتریان و زنجیره سود، مؤلفه های ارتباطات متقابل در معاملات و... برگزار می شود.

معاون امور گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه مخاطبان این دو سمینار مدیران و کارکنان تأسیسات و مؤسسات گردشگری و غرفه داران حاضر در نمایشگاه خواهند بود، بیان کرد: هدف از برگزاری اینگونه سمینارها، ارتقای توان علمی فعالان حوزه گردشگری کشور، بهره گیری از تجربه توان مدیران موفق و القای معلومات علمی و آکادمیک روز دنیا به فعالان گردشگری کشور است.

این نمایشگاه روز چهارشنبه چهاردهم تیرماه با حضور مقامات ملی، استانی، سفرا، مقامات عالی گردشگری خارجی و داخلی به صورت رسمی افتتاح و به مدت چهار روز درمحل دائمی نمایشگاههای بین المللی شیراز ادامه خواهد داشت.