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۱۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۲۵

رييس سازمان شهرداريهاي كشور :

ساختمانهاي غير مقاوم در برابر زلزله نبايد پايان كار بگيرند

رييس سازمان شهرداريهاي كشور گفت: اگر مي خواهيم دوباره شاهد ويرانيهايي مانند زلزله بم و زرند نباشيم نبايد براي ساختمانهاي غير مقاوم در برابر زلزله پايان كار صادر شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در مشهد، محمد حسين مقيمي در نشست شهرداران استانهاي خراسان رضوي شمالي با تاكيد بر مقاوم سازي و احياي بافت هاي فرسوده شهرهاي كشور افزود: شهرداران و مسوولين در شهرداريها مجاز به صدور پايان كار و مجوز ساخت براي ساختمانهاي غير مقاوم در برابر زلزله نيستند.

معاونت امور عمراني وزارت كشور تصريح كرد: طي طرحي در برنامه چهارم توسعه ، شهرداريهاي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي مي بايست طي 10 سال ساختمانهايي را كه در مقابل زلزله مقاوم نيستند را ايمن نمايند.

وي با بيان اينكه 70 درصد واحدهاي شهري و 90 درصد واحدهاي روستايي داراي بافت  فرسوده و غير مقاوم مي باشند ، اظهار داشت: براي محقق شدن مقاوم سازي ساختمانها نيازمند جلب مشاركت مردم و سرمايه گذاري آنها در اين امر هستيم .

وي ادامه داد: مجلس به سازمان شهرداريها اجازه داده است كه  165 ميليون دلار در سال 83 و 300 ميليون دلار در سال 84 از محل اعتبارات خارجي براي احياي بافت هاي فرسوده استفاده نمايد .

مقيمي بيان كرد: طبق قانون برنامه سال 84 ، وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است كه برخي از در آمدهاي خود را در جهت احياي بافت هاي فرسوده صرف كند و همچنين به شهرداريها اجازه داده شده كه براي اولين بار 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت بفروشد.

وي افزود: ما در بودجه سال 84 بايستي صرفه جويي را مد نظر داشته باشيم و بهترين صرفه جويي عملكرد درست است، اعتبارات بايد بموقع درست و در جاي خودش هزينه شود.

وي با تاكيد بر اينكه در آمد حاصل از قانون تجميع عوارض بايد به صورت كامل به شهرداريها اختصاص يابد ، تصريح كرد: در حال حاضر مهمترين نگراني سازمان شهرداريهاي كشور اختصاص نيافتن در آمد حاصله از قانون تجميع عوارض به شهرداريها مي باشد و بايد براي اجراي كامل اين قانون از سوي شهرداريها نظارت كامل صورت گيرد.

کد مطلب 163173

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