دوران سخت پیش روی یونان در سایه دولتی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی نوشت: بعد از پایان انتخابات یونان گویا اروپا نفس راحتی می کشد. این کشور حالا یک دولت جدید دارد. هدف مهم این دولت باقی ماندن در منطقه یورو می باشد. البته در این راستا باید حزب پیروز در انتخابات یعنی حزب محافظه کار دموکراسی نو با دو حزب سوسیال دموکرات پاسوک و حزب چپ میانه رو هماهنگیهای لازم را انجام دهد. البته یونان همچنان دوران سختی را در پیش رو دارد.

نویسنده در ادامه این مطلب تصریح کرد: دولت جدید یونان تحت فشارهای سختی قرار دارد. مهمترین اهداف این دولت این خواهد بود که از ورشکستگی دولتی جلوگیری کرده، بانکها را پایدار کند، اعتماد را دوباره به سرمایه گذاران برگرداند و سختیها و گرفتاریهای اجتماعی را که برنامه های ریاضتی سخت با خود به همراه آورده کاهش دهد.

این روزنامه آلمانی در ادامه می نویسد: این طور به نظر می رسد که وام دهندگان بین المللی شانس دومی به آتن داده اند تا اگر دولت جدید بر سر حرفهای خود باقی بماند، برای جلوگیری از شکست اقتصادی به این کشور کمک کنند.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه شرکای دولت ائتلافی در یونان تنها این هدف را دنبال می کنند که کشورشان را در منطقه یورو نگه دارند، همچنین تصریح کرد: دولت جدید یونان در شرایط اضطراری بسیار سخت متولد شده است. محافظه کاران یونان با اختیار و خواست خود با دو حزب چپ گرا در یک ائتلاف قرار نمی گیرند. این شرکای ائتلافی بر خلاف خواست خود باید تنها این هدف را دنبال کنند که کشورشان در منطقه یورو باقی بماند. این خواسته اکثریت شهروندان یونانی نیز می باشد. مردم این کشور از سیاستهای احزاب سابق در دولت یونان خسته شده اند. این همچنین هشداری به دولتمردان امروز یونان نیز می باشد. اگر آنها حالا زمان بیشتری برای اصلاحات عقب افتاده در کشورشان دریافت می کنند، اجازه ندارند به هیچ عنوان با بی قیدیهای سیاستمداران سابق این کشور مردم را اغفال کنند؛ چرا که در این صورت دولت ائتلافی جدید در یونان نیز عمر طولانی نخواهد داشت.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: یونان در آستانه دورانی سخت قرار دارد. این اکشور اخیرا با مسائل بسیاری روبروست. بسیاری از صورتحسابها هنوز پرداخت نشده و بسیاری از کارمندان هنوز در انتظار دریافت پاداشهای خود هستند. بیمه بیماران منتظر بهتر شدن شرایط است. بانکها هم خوشحالند که بسیاری از یونانیها حالا مجددا یوروهای خود را که از حسابهایشان خارج کرده اند برمی گردانند. تنش های یونان حالا برای مدتی کوتاه کاهش پیدا می کند. اما هنوز دوران بحران سخت در یونان سپری نشده است. به هر حال دولت جدید یونان به یک فرصت برای تنفس نیاز دارد؛ اما اینکه آیا این فرصت به آن داده می شود هنوز مشخص نیست.

لازم به ذکر است که سه روز بعد از پایان انتخابات در یونان این کشور در آستانه تشکیل دولتی ائتلافی به رهبری نیروهای محافظه کار قرار گرفته است. "آنتونیوس ساماراس" رئیس حزب محافظه کار دموکراسی نو در یونان روز گذشته به عنوان نخست وزیر سوگند یاد کرد. وی با رهبران حزب سوسیال دموکرات "پاسوک" و حزب چپ میانه رو برای تشکیل کابینه توافق کرده است.

