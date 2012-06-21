به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سوخته سرایی ظهر پنجشنبه در کارگاه آموزشی ده برنامه تحول اداری در گرگان گفت: تحول اداری معنای ویژه ای پیدا کرده است، در هر دو زمانی در سطح ادارات تحولاتی را شاهد بودیم و اکنون ضرورت همگام بودن با این تحولات سریع را حس می کنیم.

سوخته سرایی ادامه داد: با کند حرکت کردن در مسیر تحولات اداری، از تحولات کشور و چه بسا جهان عقب می افتیم.

وی تصریح کرد: باید در موضوعاتی چون سلامت اداری و تامین رفاه نسبی مردم رتبه اول منطقه را به دست بیاوریم.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار گلستان اذعان داشت: برخورداری از نیروی انسانی سالم و نوآور در سایه اجرای برنامه های تحول اداری محقق می شود.

سوخته سرایی در ادامه گفت: در سطح استان نیز همینطور است و باید برای ارائه خدمات بهتر به مردم و جلب رضایت آنان مسابقه برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: سال به سال شاهد رشد دستگاه ها در شاخص های مختلف هستیم که یک روند رشد هدفمند را نشان می دهد.

سوخته سرایی گفت: در سال 90 قریب به 50 دستگاه اجرایی در سنجش شرکت کردند که معدل نمرات آنها 638 بوده است در حالیکه در سال 85 این رقم 473 بوده است.