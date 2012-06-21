به گزارش خبرگزاری مهر، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: در مرحله اول اجرای این پروژه ، جلسات راهبری کنسرسیوم آب معدنی سپیدان فارس با حضور اعضای این خوشه صنعتی تشکیل شده است.

علی صداقت پور افزود: توسعه خوشه های جدید صنعتی از راهبردهای مهم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران است که در شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز به این موضوع توجه ویژه شده است.

وی با بیان اینکه انجام مراحل توسعه خوشه ای در خوشه های صنعتی میمند فارس و سنگ شمال استان فارس به عنوان دو خوشه صنعتی توسعه یافته استان دستاوردهای موثری در حوزه های توسعه بازار و ارتقای تکنولوژی و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات به همراه داشته، گفت: اجرای پروژه توسعه خوشه صنعتی آب معدنی سپیدان فارس نیز با هدف افزایش سهم محصولات در بازارهای داخلی و خارجی انجام می شود.

وی افزود: در منطقه سپیدان فارس به علت ویژگی های مناسب جغرافیایی و کیفیت بالای آب موجود در چشمه های منطقه تعداد 14 کارخانه تولید آب معدنی با میزان فروش 300 میلیون لیتر بطری آب معدنی در سال به فعالیت می پردازند که این موضوع سبب شد اجرای پروژه کنسرسیوم آب معدنی توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس اجرایی شود.

وی افزود: اجرای طرح شبکه سازی و توسعه بازار بعنوان یکی از برنامه های راهبردی در این خوشه صنعتی آغاز شده که امید است با عارضه یابی و شناسایی مشکلات در زمینه برطرف کردن نقاط ضعف واحدهای عضو خوشه گامهای موثری برداشته شود.

صداقت پور همچنین از کمکهای تسهیلاتی و فنی و مشاوره ای برای پیشبرد و توسعه خوشه صنعتی آب معدنی سپیدان خبر داد.

تقدیر امام جمعه شیراز از خدمات دادگستری استان فارس

نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز از خدمات دادگستری استان تقدیر کرد.

آیت الله اسدالله ایمانی در دیدار با رئیس کل و معاونین دادگستری فارس در آستانه هفته قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی در هر مجموعه به عنوان پیشانی و نماد حکومت مطرح است.

وی اظهار داشت: امروز با توجه به پیچیدگیهای پدیده جرم و گستردگی کار در مسائل حقوقی قضاوت نیز از جایگاه خاصی برخوردار شده به گونه ای که باید علاوه بر داشتن تعهد و تقوا که شرط اولیه احراز مقام قضاوت است تخصص، تجربه و آشنایی با مبانی حقوقی و قضاوت هم از نظر فقهی و هم از نظر علوم تجربی و علوم انسانی در این امر لحاظ شود.

وی ادامه داد: با گذر زمان پیچیدگی امر قضاوت بیشتر می شود و به تبع آن قاضی نیز باید به صورتی هوشیارانه تر وارد این عرصه شود.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: امروز شرایط جدیدی در دستگاه قضایی کشور و فارس رخ داد و مجموعه ای که کار، تلاش و دلسوزی را سرلوحه کار خود قرار داده اند در دستگاه قضایی استان فارس مشغول فعالیت شدند.

آیت الله ایمانی ضمن تقدیر از تلاشهای رئیس کل دادگستری فارس گفت: شاهد تقلیل جرایم در حوزه های مختلف هستیم و این توفیق را خداوند بزرگ به ایشان ارزانی داشته است که توانسته اند با درایت و پشتکار شبانه روزی امنیت و آرامش کامل را به جامعه بازگردانند.

رئیس کل دادگستری فارس نیز گفت: یکی از برنامه هایی که در راستای اجرای سیاس های کلان قوه قضائیه در دستور کار داریم ارتقای ضریب امنیت در استان است.

ذبیح الله خدائیان بیان کرد: به منظور تحقق ارتقای ضریب امنیت در فارس شعب ویژه ای را با حضور قضات در سطح استان راه اندازی کردیم تا جرایم خاص و خشن در این شعب پیگیری شود و با عاملان این جرایم از جمله آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، زورگیری و قاچاق مواد مخدر به صورت جدی برخورد شود که در این خصوص دستورالعملی قانونی مصوب شد.

وی ادامه داد: هرچند ما تمایل نداریم که احکام برخی جرایم در ملاعام اجرا شود اما از آنجا که جرایم خشن و شنیع موجب ناراحتی و وحشت مردم می شود احکام مربوطه را در ملاعام اجرا می کنیم تا ناامنیها و ناهنجاریها به طور کامل از جامعه ریشه کن شود و امنیت در جامعه حکم فرما شود.