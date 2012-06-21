خرید و فروش بیش از دو میلیون سهم در بورس سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، در بورس منطقه سمنان در هفته منتهی به اول تیر ماه، ارزش معاملات داد و ستد شده، بیش از هفت میلیارد و 327 میلیون ریال اعلام شده است.

از تعداد کل دو میلیون و 179 هزار و 32 سهم داد و ستد شده در هفته جاری، 928 هزار و 709 سهم به ارزش بیش از سه میلیارد و 722 میلیون ریال به خرید اختصاص یافت.

در بورس منطقه ای سمنان، یک میلیون و 250 هزار و 323 سهم به ارزش بیش از سه میلیارد و 604 میلیون ریال نیز به فروش رسیده است.

همچنین در هفته منتهی به یکم تیر ماه، نماد 54 شرکت در بورس منطقه سمنان مورد معامله قرار گرفت که بیشترین حجم معاملات خرید به سهام بانک سینا اختصاص داشته است.

به گزارش مهر، در پایان معاملات انجام شده در هفته جاری و منتهی به اول تیر ماه سال 91 در بورس سمنان، 51 درصد از ارزش معاملات به خرید و 49 درصد به فروش اختصاص داشت.