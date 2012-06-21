8 ووشوکار خراسان رضوی به تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، 8 ووشو کار خراسانی به منظور حضور در مسابقات جهانی ماکائو و بازی های آسیایی ویتنام به تیم ملی دعوت شدند.

در مرحله نهایی اردوی انتخابی تیم ملی ووشو رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش تالو و ساندا، آقایان احسان پیغمبری، علی وطن خواه، امیر فضلی، حسین بلبلی و حسین رحمانی در بخش مردان و خانم ها مهسا دهقان، سپیده شاکریان، نفیسه پورگنجی و مریم عصمتی در بخش بانوان از خراسان رضوی به عضویت نهایی تیم ملی ووشو درآمدند.

قابل ذکر است چهارمین دوره رقابت های جهانی ماکائو چین 26 شهریور تا 4 مهرماه و مسابقات ووشو آسیایی ویتنام مردادماه سال جاری برگزار می شود.

4 مدال حاصل تلاش ورزشکاران خراسانی در مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا

ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات مچ اندازی قهرمانی مردان آسیا موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز شدند.

مهدی روانبخش از شهرستان سرخس در وزن 70+ کیلوگرم بخش معلولان در گروه دست چپ، مدال طلا و در گروه دست راست مدال نقره و بهزاد خادمی از شهرستان نیشابور در وزن 110+ کیلوگرم در گروه دست چپ مدال برنز و در گروه دست راست مدال نقره این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

قابل ذکر است تیم ملی ایران مقام نخست این مسابقات را به دست آورد و تیم های قزاقستان و ازبکستان به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

گفتنی است، مسابقات مچ اندازی مردان قهرمانی جهان شهریور ماه سال جاری در کشور برزیل برگزار خواهد شد.

حضور رکابزنان خراسان رضوی در مسابقات لیگ کورسی جوانان کشور

دومین مرحله مسابقات لیگ کورسی جوانان باشگاه های دوچرخه سواری کشور با حضور رکابزنان خراسان رضوی انجام شد.

در این مسابقات که در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد تیم کاشی پرسپولیس یزد با کسب 2 هزار و 728 امتیاز در رده بندی تیمی قهرمان شد، ترافیک تهران با کسب 2 هزار و 127 امتیاز به مقام دوم رسید و پتروشیمی تبریز با کسب 2 هزار و 27 امتیاز سوم شد و تیم خراسان رضوی با کسب 407 امتیاز به کسب مقام دهم مسابقات بسنده کرد.

لزوم حمایت مسئولان از تیم طرقبه شاندیز برای حضور در لیگ هندبال

کاپیتان تیم هندبال بانوان شهرستان طرقبه شاندیز خواستار حمایت مسدولان ورزشی و رسانه های گروهی خراسان رضوی از این تیم شد.

مهسا اذانی گفت: تیم هندبال بانوان طرقبه شاندیز سال گذشته توانست با اقتدار قهرمان لیگ دسته یک هندبال کشور شود اما در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن حامی مالی حضور آن در لیگ برتر قطعی نشده و نیازمند همراهی مسئولان ورزشی و رسانه های گروهی استان است.

وی افزود: با نگاهی به بازی تیم های حاضر در لیگ برتر می توان به شایستگی و توانایی بانوان هندبالیست تیم شهرستان طرقبه شاندیز برای حضور در این رقابت ها پی برد.