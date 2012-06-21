به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

علت عدم توافق در مذاکرات مسکو از نگاه پایگاه اینترنتی الانتقاد

"رجب صفرف" رئیس مرکز روسی پژوهشهای ایران معاصر در حاشیه مذاکرات مسکو در گفتگو با پایگاه الانتقاد لبنان اظهار داشت: در مذاکرات مسکو راه حل ریشه ای ارائه نشد، اما مسکو بر پیشرفت سازنده مذاکرات تاکید دارد.

وی تلاش غرب برای باز نگه داشتن موضوع هسته ای ایران را به عنوان یکی از اهرمهای فشار بیشتر علیه تهران ارزیابی کرد و افزود: البته روسیه به این مذاکرات بسیار اهتمام دارد و فشارهای موثری را علیه کشورهای اروپایی برای اتخاذ مواضع سازنده خواهد داشت.

صفراف تاکید کرد: زمانی که فقط ایران و روسیه به مذاکرات اهتمام دارند، نمی توان انتظار داشت که مذاکرات مسکو به نتیجه برسد.

وی با اشاره به همراهی تهران با طرح گام به گام روسیه اظهار داشت: معتقدم کشورهای غربی می دانند که تحریمها علیه ایران نتیجه بخش نیست، همچنین مسکو این تحریمها را غیر سازنده می داند. البته آنها (غربیها) گزینه دیگری ندارند و در صورت عدم نتیجه گیری در مذاکرات، تحریمها را شدیدتر می کنند.

نگاه السفیر به دلایل اصلی آمریکا برای وقت کشی

روزنامه السفیر لبنان امروز در گزارشی مفصل به پوشش آخرین تحولات مذاکرات در موضوع هسته ای ایران پرداخته و می نویسد: مذاکرات مسکو با پیشرفتی همراه نبود و مقرر شده که مذاکرات کارشناسی در روز سوم جولای در ترکیه برگزار شود.

در این گزارش آمده است: مذاکرات ایران و 1+5 در مسکو پس از گفتگوهایی دشوار، پیچیده و مفصل به اذعان همه طرفها با ناامیدی جدیدی خاتمه یافت. این در حالی بود که میزبان روسی مذاکرات تلاشهای زیادی برای به نتیجه رساندن مذاکرات داشت.

السفیر در ادامه به اظهارات جلیلی و اشتون پس از پایان مذاکرات اشاره کرده و می نویسد: به نظر می رسد طرف ایرانی بر عدم ارائه هرگونه امتیازی در مذاکرات مسکو در برابر پیشنهادهای طرف دیگر مصمم ماند و بر اعتراف به حق غنی سازی ایران و برچیده شدن تحریمها پافشاری داشت.

به نوشته السفیر، مذاکره کننده ایرانی در مسکو به دو عنصر قدرت تکیه داشته است؛ نخست اینکه با بهره گیری از کارشناسان داخلی و بدون کمک غرب به پیشرفت در فناوری هسته ای رسیده اند. دوم اینکه به پشتیبانی روسیه با استناد به مواضع "ولادیمیر پوتین" در زمینه لزوم اذعان به حقوق مسالمت آمیز هسته ای ایران متکی بوده اند.

در مقابل کشورهای غربی و آمریکا در شرایطی قرار دارند که نمی توانند مانور زیادی در مذاکرات داشته باشند. بر این اساس، آنها با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بحران اقتصادی کشورهای اروپایی مواجه هستند و از هر گونه اقدام اشتباه اجتناب می رزند.

الجزیره و شکست مذاکرات مسکو!

پایگاه خبری الجزیره نیز امروز در گزارشی مفصل به بازتاب مذاکرات دو روزه در مسکو پرداخت و نوشت: ایران و 1+5 در حل اختلافات در موضوع هسته ای ایران ناکام ماندند و درباره برگزاری نشستهای کارشناسی در سوم جولای توافق کردند.

بنابراین گزارش، طرف ایرانی در مذاکرات بر حق غنی سازی خود در تمامی سطوح تاکید داشته است.

الجزیره با اشاره به عدم توافق در مذاکرات مسکو، تاکید کرد: طرفین مذاکرات در گفتگوهای دو دور قبلی در استانبول و بغداد درباره وجود اختلافات با هم موافق نبودند.

این شبکه خبری شکست مذاکرات مسکو را از عوامل بیشتر شدن فشارها علیه ایران در مسئله تحریمها و افزایش تهدیدات آمریکا و اسرائیل در باره حمله به تاسیسات هسته ای ایران ارزیابی کرده است.

الجزیره همچنین به اجرایی شدن تحریمهای نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا از روز اول جولای (11 تیرماه) اشاره کرده است.

خاطرنشان می شود دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 1+5 در مسکو در نشستی خبری گفت: 1+5 به پیشنهاد ما در مذاکرات استانبول و بغداد رسید که باید برای این گفت وگو ها نشست کارشناسی (3 جولای در استانبول) برگزار کنیم.