۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

رجبی اعلام کرد:

احداث پارکینگ های طبقاتی در کاهش ترافیک ساری موثر هستند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری ساری گفت: احداث پارکینگ های طبقاتی در کاهش ترافیک مرکز استان مازندران موثر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجبی در بیست و چهارمین مجموع عمومی  فوق العاده اتحادیه پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور در سالن اجتماعات هتل نوید ساری اظهار داشت: آموزش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی را باید از مدارس و مهدهای کودک شروع کنیم.

وی با بیان اینکه مردم نیازمند امکاناتی هستند که رفاه داشته باشد، ادامه داد: تا زمانی که اتوبوس زمان بندی شده و سریع السیر در سطح شهر نداشته باشیم وضعیت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی به این شکل است، اظهار داشت: نمی توان واقعیت ها را منکر شد.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه های متعدد در سطح شهر ایجاد می کنیم، گفت: در تمام نقاط شهر باید ایستگاه داشته باشیم و به ویژه مناطق محروم شهر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دولت به توسعه حمل و نقل عمومی کمک کند

رئیس مجمع فوق العاده اتحادیه پایانه های مسافربری شهرداری های کشور با اشاره به اینکه توسعه  متوازن باید همه جانبه صورت گیرد، گفت: دولت به توسعه همه جانبه حمل و نقل عمومی کمک کند.

وی افزود: تلاش ما در اتحادیه بر این اساس بوده که با برگزاری مجمع، بتوانیم به راهکارهای مناسبی در جهت بهبود حمل و نقل مسافر در تمام شهرها داشته باشیم.

وی ادامه داد: معضل ترافیک شهرستان ساری، صرفا با همت مسئولان استانی و کشوری برطرف می شود.

رجبی افزود: درست نبودن کمربندی، وجود مراکز استانی در هسته مرکزی شهر، افزایش اتومبیل ها در سال های اخیر، نبود پارکینگ های طبقاتی و ساخت  و  سازهای فراوان در هسته مرکزی شهر سبب شده معضل ترافیک را در مرکز استان به این شکل داشته باشیم .

وی با اشاره به اینکه هم اکنون فقط می توانیم ترافیک ساری را ساماندهی کنیم و در نمی توان برای رفع آن چاره ای اندیشید، متذکر شد: برای حل ریشه ای ترافیک ساری، نیازمند تلاش مسئولان استانی هستیم و این موضوع از دست شهرداری و شورای شهر خارج است.

رجبی با بیان اینکه امکانات خوب ارائه شود، مردم از آن بهره می برند، گفت: با آوردن اتوبوس های وی آی پی به ساری سعی داریم خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم که جذب حمل و نقل عمومی شوند.

وی تصریح کرد: کاهش زمان تردد اتوبوس ها و امکانات رفاهی مطلوب در پایانه ها باعث می شود مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی راغب شوند.

رئیس سازمان ترافیک و حمل و نقل شهرداری ساری افزود: 20 درصد از مردم ساری از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند.

 

