به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان کرمانشاه ظهر پنجشنبه با حضور نمایندگان مجلس، فرماندار و مسئولان شهرستان در فرماندار کرمانشاه تشکیل شد.
فرماندار کرمانشاه در این جلسه به مشکلات این شهرستان پرداخت و گفت: تامین آب شرب و فرسودهبودن شبکه فاضلاب از مشکلات شهرستان کرمانشاه است.
محسن زرینماه ادامه داد: 33 درصد راههای روستایی شهرستان کرمانشاه شنی و 9 درصد خاکی هستند که 258 روستای شهرستان را شامل میشود.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیگیری مطالبات مردم وظیفهای خطیر برعهده دارند که باید به بهترین شکل آن را به مرحله اجرا درآورند.
محمد رزم، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: بیکاری، طلاق، اعتیاد، تکدیگری در شان کلانشهر کرمانشاه نبوده و هرچه سریعتر باید برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وضعیت گازرسانی، آب شرب و موضوعات آموزشی و بهداشتی شهرستان کرمانشاه باید با جدیت تمام مورد پیگیری قرار گیرد.
