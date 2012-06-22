امید مردم به قوه قضائیه تبدیل به یأس نشود

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله محسن مجتهد شبستری امروز در خطبه های نماز جمعه در جمع نمازگزاران تبریزی افزود: مظلومین تشکیلات قضایی را مرجع و مامن خود می دانند و مسئولان قضایی در رده های مختلف باید در اطاله دادرسی های خود دقت بیشتری کنند.

وی با اشاره به اجرای حکم اخیر متجاوزین به نوامیس مردم گفت:قوه قضائیه با برخورد قاطع در برابر مرتکبین مفاسد اخلاقی، منکرات و هنجار شکن ها می توانند موجبات ایجاد یک جامعه آرمانی را فراهم سازند.

خطیب نماز جمعه تبریز ضمن اشاره به هفتم تیر سالروز شهادت آیت الله بهشتی اظهار داشت: به خاطر خدمات شایانی که این شهید بزرگوار قبل و بعد از انقلاب و در تدوین قانون اساسی ،تنظیم لایحه قصاص و مقاومت های منطقی در مقابل ایده های غلط لیبرالیست ها از خود نشان داد، هفته اول تیر ماه هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است.

آیت الله مجتهد شبستری افزود: شهدای هفتم تیر راه انقلاب را هموار کردند و مردم را از دو دستگی هایی که بنی صدر در آن زمان در پی اختلاف افکنی با آیت الله شهید بهشتی ایجاد کرده بود رها کردند.

امام جمعه تبریز در ادامه سخنرانی های خودبا تاکید بر نقش سپاه از آغاز تاسیس خود در 8سال دفاع مقدس گفت: فعالیت های سپاه چه در مسیر سازندگی کشور و چه نقش آن در جریان جنگ نرم قابل تقدیر است.

نماینده ولی فقیه در آستانه فرا رسیدن چهارم شعبان سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس گفت: جانبازان با الهام گیری از آن حضرت درس درس عملی ایثار را به ما آموختند.

وی در ادامه به فوت ولیعهد عربستان اشاره کرد و گفت: با اعلام این حادثه در رسانه های رسمی عربستان موجی از شادی در میان مردم عربستان به وجود آمد و آل صعود بار دیگر دانست که مشروعیت شان در افکار عمومی زیر سوال رفته است.

امام جمعه تبریز ضمن تشریح جریان های سیاسی در مصر اضافه کرد: با آنکه معلوم شد نتیجه انتخابات به نفع اسلام گرا هاست شورای نظامی مصر با تعطیل کردن مجلس،اعلام نتایج انتخابات را به تعویق انداخت و در پی آن مردم قاهره با تجمع در میدان التحریر این شهر نشان دادند که اجازه نمی دهند تا بار دیگر یک حسنی مبارک دیگر زمام امور مصر را در دست گیرد.