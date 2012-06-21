مسئولان فرهنگی باید از ابتلای جوانان به مواد مخدر جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر حیدری فرد ظهر امروز پنجشنبه در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر هشترود گفت و افزود : اشاعه فرهنگ دینی برای جلوگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به سوی مصرف مواد مخدر بسیار مهم و اثر‌گذار است.

وی افزود: اطلاع رسانی دقیق باید همراه با آموزش به دانشجویان و دانش آموزان صورت گیرد.

حیدری فرد افزود: کلینیک های ترک اعتیاد به درستی نتواسته اند کارهای خود را انجام دهند و به بنگاههای در آمدی تبدیل شده اند.

وی افزود: 34 کمپ ترک اعتیاد در استان وجود دارد که از این تعداد 10 مورد مجوز و 10 مورد دیگر در حال دریافت مجوز هستند.

جانشین مبارزه با مواد مخدر استان گفت: تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی و رواج بی بندباری از استراتژی های تهاجمی دشمن است و بر این اساس برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد باید تقویت شود.

وی از دستگاه‌های فرهنگی خواست با تدوین برنامه‌های فرهنگی با رویکرد اجتماعی در زمینه ریشه‌کنی اعتیاد تلاش مضاعفی کنند.