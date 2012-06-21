۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

مسئولان فرهنگی باید از ابتلای جوانان به مواد مخدر جلوگیری کنند

هشترود - خبرگزاری مهر: جانشین مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی خواستار توجه جدی مسئولان استانی به جلوگیری از ابتلا جوانان به مواد مخدر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر حیدری فرد ظهر امروز پنجشنبه در جلسه کمیته مبارزه با مواد مخدر هشترود گفت و افزود : اشاعه فرهنگ دینی برای جلوگیری از گرایش جوانان و نوجوانان به سوی مصرف مواد مخدر بسیار مهم و اثر‌گذار است.

وی افزود: اطلاع رسانی دقیق باید همراه با آموزش به دانشجویان و دانش آموزان صورت گیرد.

حیدری فرد افزود: کلینیک های ترک اعتیاد به درستی نتواسته اند کارهای خود را انجام دهند و به بنگاههای در آمدی تبدیل شده اند.

وی افزود: 34 کمپ ترک اعتیاد در استان وجود دارد که از این تعداد 10 مورد مجوز و 10 مورد دیگر در حال دریافت مجوز هستند.

جانشین مبارزه با مواد مخدر استان گفت: تغییر الگوی مصرف مواد از سنتی به صنعتی و رواج بی بندباری از استراتژی های تهاجمی دشمن است و بر این اساس برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد باید تقویت شود.

وی از دستگاه‌های فرهنگی خواست با تدوین برنامه‌های فرهنگی با رویکرد اجتماعی در زمینه ریشه‌کنی اعتیاد تلاش مضاعفی کنند.

کد مطلب 1631771

