نیازمند نظریه دفاعی بومی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی ظهر پنجشنبه در اولین همایش پدافند غیرعامل از منظر دین که توسط کمیته پدافند غیرعامل سازمان تبلیغات اسلامی و با همکاری نهادهای مختلف برگزار شد پدافند غیرعامل را بخشی از کلیت دفاع از کشور دانست که در چارچوب‌ها و مدل‌های مختلفی از آن یاد می‌شود.



وی گفت: دفاع در همه حوزه‌ها اتفاق می‌افتد و تمامی کشورها از مرزها، آرمان‌ها، ناموس و... خودشان دفاع می‌کنند ولی دفاعی که رزمندگان ما در مقابل رژیم بعثی انجام دادند دفاع مقدس بوده است.



جلالی گفت: در ابتدای شروع جنگ تحمیلی، محور جنگ، عرب و عجم بود و اولین اقدامی که امام خمینی(ره) انجام دادند، این بود که صحنه جنگ را عوض کردند و از انگیزه عرب و عجم به صحنه تقابل کفر با اسلام تغییر دادند.



وی ادامه داد: با این اقدام هوشمندانه امام راحل، صحنه جنگ از حوزه‌های ترس از مرگ، وحشت، فرار و ذلت تغییر کرد و فضای جنگ به سمتی رفت که نترسیدن از مرگ، ایثارگری، ادای تکلیف شرعی، دوستی و برادری و شهادت طلببی به ارزش تبدیل شد.



جلالی گفت: در آن زمان صحنه جنگ به دانشگاه انسان‌سازی تبدیل شد و آحاد مردم با انگیزه‌های مقدس وارد این دانشگاه می‌شدند.



وی با بیان اینکه جنگ ما هنوز ادامه دارد گفت: در آن زمان آمریکایی‌ها صدام را در مقابل ما قرار دادند ولی امروز خودشان در مقابل ما صف آرایی کردند و ما باید شیوه و ابعاد جنگ را بشناسیم و تا زمانی که از این مسائل شناخت پیدا نکنیم نمی‌توانیم مدلی ارائه دهیم.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه امروز دشمنان از قدرت هوشمند و ابزارهای فنی‌، اطلاعاتی، سیاسی، دیپلماسی و... علیه کشور ما استفاده می‌کنند اظهار داشت: دشمنان ما از کشورهای عقب افتاده نیستند بلکه جزو پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هستند و به صورت فنی، حساب شده و هوشمندانه تصمیم می‌گیرند و بعد از جنگ تحمیلی از تمام دانش و تکنولوژی و دانش روز جهان برای طراحی دکترین‌های مختلف استفاده می‌کردند.



وی یکی از مولفه‌های تهدیدهای دشمنان را مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت: امروز با پیچیده‌ترین نوع مسائل اقتصادی مواجه هستیم و مدلی که آمریکایی‌ها علیه ما عمل کرده‌اند در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده است.



جلالی ادامه داد: امروز با یک جنگ پیچیده، علمی و فنی اقتصادی مواجه هستیم که تمام مولفه‌های اقتصادی درگیر آن هستند و دشمنان هر نوع دانش، فناوری و نظام بانکی ما تحریم کرده‌اند که نمونه آن ممنوعیت صادرات و ورادات به هزار شرکت و حمله اقتصادی به حوزه نفت است که این کارها کاملا هوشمندانه و پیچیده است.



تهدید دلیل بر ضعف ما نیست



جلالی در عین حال گفت: وجود تهدید دلیل بر ضعف ما نیست بلکه دلیل بر قوت ماست، برای اینک ما آنقدر قوی هستیم که دشمنان به دنبال راه های مختلف برای ضربه زدن به ما هستند.



وی با بیان اینکه ما در برابر تهدید همه جانبه دشمنان نیازمند طرح دفاعی هستیم گفت: دشمن ما ثابت است ولی دکترین و مدل‌های جنگ تعییر کرده است و چیزی که نمی‌شود آن را به هیچ جا صادر کرد دفاع بومی است.



رئیس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: در درون مفاهیم دینی ما آنچنان مفاهیم ارزشمندی در مورد دفاع وجود دارد که می‌تواند روح هم‌افزاکننده و تولید باور ملی و دفاع غیرعامل مقدس برای کشور داشته باشد.



وی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری کاملا بر این حوزه متمرکز است که نیازمند نظریه دفاعی غیرعامل بومی متناسب با ظرفیت‌ها و اندیشه‌های اسلامی و قدرت‌ها و تهدیدهای مقابل هستیم.



به گفته جلالی آسیب ناپذیری و پایداری ملی از مباحثی مورد انتظار مقام معظم رهبری است.

