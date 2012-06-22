شرایط مهمان شدن در دانشگاه علوم پزشکی تهران/ شرط دانشجویان پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی دانشجویان میهمان به نشانی (http://guestedu.tums.ac.ir) می توانند درخواست خود را ثبت کنند.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به علت محدودیت در ظرفیت پذیرش و به منظور حفظ کیفیت آموزش، امکان پذیرش تمام درخواست ها وجود ندارد اما درخواست های واجد شرایط که از طریق سامانه الکترونیکی ارائه شده باشد در کمیسیون ویژه میهمانی بررسی می شود و به ترتیب اولویت با آن موافقت خواهد شد.

نتایج نهایی بعد از برگزاری کمیسیون ویژه میهمانی از طریق سایت معاونت آموزشی و سامانه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

دانشگاه علوم پزشکی تهران در شرایط اعلام شده برای میهمان شدن یادآور شده است با توجه به مصوبه هیئت امنای دانشگاه از دانشجویان میهمان متناسب با مقطع و نوع درس شهریه اخذ می شود. همچنین ثبت نام در این سامانه هیچگونه حقی برای میهمان شدن متقاضی ایجاد نمی کند و نظر نهایی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده متقاضی است.

با توجه به تغییر در برنامه آموزشی در رشته پزشکی و عدم انطباق واحدها، این دانشگاه از پذیرش دانشجویان متقاضی میهمانی در رشته پزشکی ورودی سال تحصیلی 91-90 و به بعد معذور است. حداقل معدل نیمسال گذشته برای متقاضیان میهمانی مقاطع دکتری عمومی 15 است.

متقاضیان باید مدارکی از جمله تصویر فرم تقاضای میهمانی از دانشگاه مبدأ، تصویر گواهی معدل، تصویر مدارک و مستندات مربوط به دلایل دانشجو برای درخواست مهمانی را ارائه کنند.

متقاضیان می توانند جهت ثبت درخواست خود از تاریخ 20 خرداد تا 10 شهریور و ویرایش و تکمیل نقایص در روزهای 10 تا 15 شهریور به نشانی اینترنتی http://guestedu.tums.ac.ir مراجعه کنند. در خواست متقاضیانی که مدارک آنها دارای نقص است در کمیسیون مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.