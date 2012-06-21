آگاه سازی مردم از حقوق شرعی و قانونی باید استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنج شنبه درنخستین روز از هفته فوه قضائیه در نشست مسئولان عالی قضایی استان زنجان قضاوت را از حساسترین شغل ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: قاضی نباید انتظار تشکر و تمجید از ارباب رجوع را داشته باشد و اگر قاضی برای جلب رضای الهی به اجرای عدالت مشغول باشد نیازی به تشکر و قدردانی بندگان خدا ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، تجربه را یکی از مهمترین فاکتورهای افزایش دقت در رسیدگی به پرونده ها دانست و گفت: استفاده از تجربه های سایر قضات و مشورت با صاحب نظران زمینه صدور حکم عادلانه را فراهم می کند.

امام جمعه زنجان به فرا رسیدن سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی اشاره کرد و افزود: امام راحل با شناختی که از این شهید و عالم وارسته داشتند، دکتر بهشتی را ملتی برای ملت ایران می دانستند و دشمن نیز با شناخت کافی از میزان تاثیرگذاری فعالیت های این شهید والا مقام در میان آحاد مردم و مسلمانان اقدام به ترور وی کردند.

این مراسم در سالن ولایت دادگستری کل استان زنجان برگزارشد و در آن دادستان عمومی و انقلاب زنجان، قائم مقام و معاونان رئیس کل دادگستری، روسای حوزه های قضایی، مدیران کل زیرمجموعه قوه قضائیه و جمعی از قضات حضور داشتند .