به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر پنجشنبه در مراسم روز اصناف در کرج در جمع مسئولان دستگاه ها و اتحادیه ها افزود: داشتن ابتکار و خلاقیت کمک می کند تا اصناف کرج بتوانند پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه های کاری خود داشته باشند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: داشتن اقتدار و منطق از دیگر ضرورتهای فعالیتهای اصناف است و اصناف کرج باید به موازات داشتن قوه ابتکار و خلاقیت، اقتدار و منطق نیز داشته باشند.

وی گفت: لازم است اصناف همه زمینه های لازم برای تحقق اهداف و کاهش هزینه ها را مد نظر قرار دهند و این زمینه ها را به بهترین نحو فراهم کنند.

کولیوند افزود: نزدیک شدن به تحقق اهداف و کاهش هزینه ها در خصوص فعالیتهای اتحادیه ها و اصناف در کرج نیازمند افزایش همدلی و همکاری در انجام فعالیتها است.

فعالیتهای جزیره ای اصناف در کرج، متصل به هم باشد

نماینده مردم کرج در بخش دیگری از سخنان خود نیز ادامه داد: لازم است فعالیتهای جزیره ای اصناف در کرج، متصل به هم باشد و اهمیت تعامل و همکاری در این خصوص را همواره مد نظر قرار دهیم.

وی گفت: اتصال فعالیتهای جزیره ای اصناف موجب نزدیک تر شدن به مرحله تحقق اهداف اصناف و کاهش هزینه های آنها می شود و این امر اهمیت قابل توجهی دارد.

کولیوند در خصوص نقش اصناف در زمان دفاع مقدس نیز افزود: اصناف در زمان دفاع مقدس، نقش مهم و تاثیرگذایر برعهده داشتند و از دفاع مقدس پشتیبانی کرده اند که این امر بسیار مطلوب است.

همایش اصناف در کرج به مناسبت روز اصناف با همکاری دستگاه های ذیربط برگزار شد و جمعی از مسئولان دستگاه ها در آن حضور داشتند.