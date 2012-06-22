  1. حوزه و دانشگاه
۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴

رئیس مرکز سنجش:

کنکور کارشناسی ارشد پزشکی برگزار شد/ اعلام کلید نهایی در 27 تیرماه

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی گفت: آزمون بدون مشکل در روزهای اول و دوم تیرماه برگزار شد و 65 هزار داوطلب با هم به رقابت پرداختند.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد در دو نوبت صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه اول تیر و جمعه دوم تیر ماه در 55 رشته برگزار شد و تاکنون نیز مشکلی از سوی حوزه های امتحانی گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: کلید اولیه آزمون 7 تیرماه و کلید نهایی 27 تیرماه اعلام می شود. نتایج نهایی هم در روز 6 شهریور ماه 91 اعلام خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت اعلامی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی 4 هزار و 246 نفر است و علاوه بر آن 305 نفر در واحدهای بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی و 64 نفر نیز در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله پذیرفته می شوند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد در 25 شهر و 55 رشته با رقابت 65 هزار نفر در روزهای اول و دوم تیرماه 91 برگزار شد.

کد مطلب 1631817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها