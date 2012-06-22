کنکور کارشناسی ارشد پزشکی برگزار شد/ اعلام کلید نهایی در 27 تیرماه

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون کارشناسی ارشد در دو نوبت صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه اول تیر و جمعه دوم تیر ماه در 55 رشته برگزار شد و تاکنون نیز مشکلی از سوی حوزه های امتحانی گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: کلید اولیه آزمون 7 تیرماه و کلید نهایی 27 تیرماه اعلام می شود. نتایج نهایی هم در روز 6 شهریور ماه 91 اعلام خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت اعلامی از سوی دانشگاههای علوم پزشکی 4 هزار و 246 نفر است و علاوه بر آن 305 نفر در واحدهای بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی و 64 نفر نیز در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله پذیرفته می شوند.

آزمون کارشناسی ارشد در 25 شهر و 55 رشته با رقابت 65 هزار نفر در روزهای اول و دوم تیرماه 91 برگزار شد.