سال93 بی سوادی در کهگیلویه و بویراحمد پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری بعداز ظهر پنجشنبه در جمع معاونین سواد آموزی شهرستانهای استان افزود: جمعیت هدف 10 تا49 ساله بی سواد در این استان شناسایی و آموزشهای لازم از طریق آموزش وپرورش و بخش خصوصی به آنها داده می شود.

وی بیان کرد: تمامی امکانات وظرفیتهای آموزش وپرورش در این زمینه فعال هستند وهمچنین تمام فعالیتهای سوادآموزی در این استان به مدیران مجتمع های آموزش و پرورش واگذار می شود.

طاهری اظهار داشت: در سال گذشته حدود 12هزار نفر سوادآموز در گروه سنی 10 تا 49 سال در برنامه‌های سوادآموزی شرکت کردند.

وی سوادآموزی را نوعی جهاد عنوان کرد و گفت: امام (ره) با پیامهای ارزشمند خویش همیشه نسبت به این امر مقدس تاکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز پیوسته بر این کار خداپسندانه تاکید می ورزند.

ثبت نام 30 هزار بی سواد در سامانه سوادآموزی

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش استان هم در این نشست گفت: اسامی 30 هزار 107 نفر بی سواد در سامانه سوادآموزی استان ثبت شده که طی دو سال آینده تحت پوشش سوادآموزی قرار می گیرند.

مسعود ارجمند افزود: در سال تحصیلی جدید بامشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره) یک هزار 236مددجوی این نهاد تحت پوشش سوادآموزی قرار می گیرند.

وی یادآور شد: امسال بیش از 300آموزشیار در این استان به سواد آموزی مشغول بودند و تاکنون در320روستای استان جشن پایان بی‌سوادی برگزار شده است.

ارجمند عنوان کرد: باسوادی در این استان در سال 57 به میزان 31 درصد بود که هم اکنون به بیش از 82 درصد رسیده است.