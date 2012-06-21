تقویت فرهنگ غدیر سبب پایداری نظام دینی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی ستاد غدیر استان افزود: امامت و ولایت رکن رکین نظام اسلامی است که در راستای تکمیل کنندگی رسالت پیامبر اسلام (ص) که همان طاغوت ستیزی است قرار دارد.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز در عصر امام زمان (عج) و با مدیریت نائب بر حقّش ، مقام معظم رهبری با همان ادبیات، قوانین، موضع گیری و روش و منش نبوی نظام دینی و امت اسلامی را راهبری می کند.

وی افزود: تمامی دنیای طاغوت و مستکبران در صدد ناکارآمد نشان دادن فرهنگ ولایت و امامت هستند حال آنکه بیداری اسلامی به پرچمداری ایران اسلامی و با تأسی از همان فرهنگ ولایی در حال توسعه و ترویج و سرنگونی حکومتهای طاغوتی است.



وی هدف از برگزاری این جلسه را جهت دار کردن برنامه های مرتبط با دهه امامت و ولایت ، ایجاد وحدت رویه جهت اجرای کارآمد و مناسبتر برنامه ها و تقویت و پشتیبانی برنامه های قابل اجرا عنوان کرد.

معاون استاندار گلستان جهت برگزاری هرچه بهتر مراسم دهه امامت و ولایت از تشکیل کمیته فرهنگی به مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، کمیته اطلاع رسانی به مدیریت صدا و سیمای مرکز استان، کمیته مراسمات به مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی استان و کمیته پشتیبانی با مدیریت اداره کل برنامه و بودجه استانداری خبر داد.

وی همچنین بر لزوم برگزاری همایشها ، برپایی نمایشگاه ، برگزاری مسابقات مختلف و سایر برنامه های فرهنگی از این دست در این ایّام در جهت تقویت اصول نظام و جایگاه ولایت فقیه در اسلام تأکید کرد.



حجت الاسلام سید محسن طاهری دبیر ستاد غدیر استان هم در این جلسه با بیان اینکه امامت و ولایت محور اعتقادات دینی ما و ارزشهای جمهوری اسلامی است گفت : دهه امامت و ولایت فرصت بسیار مناسبی جهت تقویت ارزشهای دینی و انقلابی ماست، از این جهت باید نگاه ویژه ای به عید ولایت داشته باشیم.