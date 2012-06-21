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۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۰

حسینی نژاد اعلام کرد:

70 درصد مصوبات سفرهای دولت به ساری اجرایی شد

70 درصد مصوبات سفرهای دولت به ساری اجرایی شد

ساری- خبرگزاری مهر: فرماندار ساری گفت: مصوبات سفرهای هیئت دولت در مرکز استان دارای 70 درصد پیشرفت فیزیکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری افزود: مسولان شهرستانی برای اجرای پروژ ه های عمرانی و مصوبات سفر دولت اهتمام کنند.

وی با اشاره به غنی سازی اوقات فراغت جوانان و دانش آموزان در تابستان گفت: در سالجاری 230 هزار نفر در طرح هجرت سه در استان شرت می کنند.

فرماندار مرکز استان گفت: دستگاههای  اداری شهرستان با همکاری اداره آموزش و پرورش استان از دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت استفاده کنند.

وی با اعلام اینکه در سال گذشته 50 هزار نفر ساروی در طرح اردوی هجرت سه شرکت کردند افزود: در سالجاری با اعتبار خوبی که به این طرح اختصاص یافته، پیش بینی می شود شاهد رشد چشمگیری در غنی سازی اوقات فراغت باشیم.

حسینی نژاد، به شبیخون و تهاجم فرهنگی استکبار در بین جوانان جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: با بکارگیری جوانان و دانش آموزان در بخش های مختلف و پرکردن اوقات فراغت می توان هجمه های فرهنگی دشمن را خنثی کرد.

استاندار مازندران گفت: موضوع امر به معرف و نهی ازمنکر برای جلوگیری از شبیخون و ناتوی فرهنگی در ادارات شهرستان جدی گرفته شود.

وی به اجرای طرح سالم سازی دریا برای حضور گردشگران و استفاده از مواهب طبیعی اشاره کرد و افزود:  دستگاه مرتبط با این موضوع باید برای سالم سازی طرح دریا اهتمام کنند.

طاهایی از خروج اتباع خارجی در استان خبر داد و از دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا برای جمع آوری اتباع خارجی همکاری داشته باشند.

کد مطلب 1631824

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