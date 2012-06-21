70 درصد مصوبات سفرهای دولت به ساری اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری افزود: مسولان شهرستانی برای اجرای پروژ ه های عمرانی و مصوبات سفر دولت اهتمام کنند.



وی با اشاره به غنی سازی اوقات فراغت جوانان و دانش آموزان در تابستان گفت: در سالجاری 230 هزار نفر در طرح هجرت سه در استان شرت می کنند.



فرماندار مرکز استان گفت: دستگاههای اداری شهرستان با همکاری اداره آموزش و پرورش استان از دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت استفاده کنند.



وی با اعلام اینکه در سال گذشته 50 هزار نفر ساروی در طرح اردوی هجرت سه شرکت کردند افزود: در سالجاری با اعتبار خوبی که به این طرح اختصاص یافته، پیش بینی می شود شاهد رشد چشمگیری در غنی سازی اوقات فراغت باشیم.



حسینی نژاد، به شبیخون و تهاجم فرهنگی استکبار در بین جوانان جامعه اسلامی اشاره کرد و افزود: با بکارگیری جوانان و دانش آموزان در بخش های مختلف و پرکردن اوقات فراغت می توان هجمه های فرهنگی دشمن را خنثی کرد.

استاندار مازندران گفت: موضوع امر به معرف و نهی ازمنکر برای جلوگیری از شبیخون و ناتوی فرهنگی در ادارات شهرستان جدی گرفته شود.



وی به اجرای طرح سالم سازی دریا برای حضور گردشگران و استفاده از مواهب طبیعی اشاره کرد و افزود: دستگاه مرتبط با این موضوع باید برای سالم سازی طرح دریا اهتمام کنند.



طاهایی از خروج اتباع خارجی در استان خبر داد و از دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا برای جمع آوری اتباع خارجی همکاری داشته باشند.