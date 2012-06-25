دیدار تیم ملی بعد از دربی تهران نیست/ اعلام زمان دقیق بازی با حریفان تدارکاتی

امید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد خبر مطرح شده در خصوص برگزاری دیدار ایران برابر سوریه یک روز بعد از دربی تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبق برنامه سازمان لیگ، دربی تهران در هفته ششم و در روزهای دوم یا سوم شهریور برگزار می‌شود اما دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران برابر سوریه روز سه‌شنبه چهاردهم شهریورماه انجام خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تیم ملی پیش از دیدار با لبنان در هفته سوم از مرحله چهارم انتخابی جام جهانی که سه‌شنبه 21 شهریورماه در لبنان برگزار می‌شود، روز سه‌شنبه 14 شهریورماه به مصاف سوریه خواهد رفت اما متاسفانه برخی‌‎ها به اشتباه زمان میلادی این بازی که 4 سپتامبر است را با 4 شهریورماه اشتباه گرفته‌اند.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدرایسون فوتبال خاطرنشان کرد: پیش از دیدار با کره‌جنوبی که روز سه‌شنبه 25 مهرماه برگزار می‌شود، ملی‌پوشان کشورمان در دیداری تدارکاتی روز هجدهم مهرماه به رودرروی کره‌شمالی قرار می‌گیرد.

طبق برنامه سازمان لیگ، اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای دیدار دوستانه با سوریه و بازی رسمی با لبنان روز 9 شهریورماه و پس از برگزاری دیدارهای هفته هفتم آغاز خواهد شد.