۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی دندانپزشکی در دانشگاه شهیدبهشتی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی در تیر ماه 91 در رشته های فلوشیپ دندانپزشکی دستیار می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دانشکده در رشته های دندانپزشکی بیمارستانی در (دندانپزشکی کودکان)، پریو - ایمپلنت در (پریودانتیکس)، پرستو ایمپلنت -ماگزیلوفاشیال در (پروتزهای دندانی)، ایمپلنت های پیشرفته در (جراحی دهان و فک و صورت) دستیار فلوشیپ می پذیرد.

داوطلبان تا 15 تیرماه فرصت دارند با مراجعه به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در آزمون ورودی این دوره تکمیلی تخصصی ثبت نام کنند. امتحان کتبی روز 27 تیرماه و امتحان شفاهی و عملی در روز 28 تیرماه برگزار خواهد شد و تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان و شروع دوره آموزشی در زمان مقتضی اعلام می شود.

ظرفیت دوره برای رشته پروستوایمپلنت 2 نفر، ماگزیلوفاشیال 2 نفر، رشته دندانپزشکی بیمارستانی 2 نفر ، رشته پریوایمپلنت 1 نفر و ایمپلنت پیشرفته 1 نفر است. طول دوره مذکور حداقل یکساله و حداکثر 18 ماه است و اولویت پس از قبولی در شرایط یکسان با اعضای هیات علمی دانشکده های دندانپزشکی کشور خواهد بود.

شروع دوره منوط به پرداخت شهریه بوده و آزمون به دو زبان فارسی و انگلیسی و با یک نرم افزار برگزار می شود.

ارائه تصویر حکم استادیاری (رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی، پیمانی و یا قراردادی) جهت اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی، تصویر دانشنامه تخصصی (اتمام کلیه تعهدات قانونی)، تصویر مدارک هویتی از جمله شناسنامه، عکس و کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم، واریز فیش ثبت نام و روزمه کاری از جمله مدارک مورد نیاز برای شرکت در این دوره است.
