70 درصد مساجد بابلسر نیازمند تعمیرات است

مصطفی سیفی کناری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 70 درصد مساجد بابلسرنیازمند تعمیرات جزیی و کلی هستند و 20 درصد از مساجد این شهرستان در حال بازسازی یا احداث هستند که این امر به دلیل نداشتن بودجه کافی به کندی پیش می رود.

وی افزود: خدام 150 مسجد این شهرستان نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند.

مدیر اوقاف و امور خیریه بابلسر بیان داشت: بیشتر مساجد بابلسر ساختمان هایی با قدمت زیاد دارند که به دلیل فرسایش نیازمند توجه و رسیدگی هستند و این در حالی است که بودجه محدود مساجد قادر به رفع هیچ کدام از این مسائل نیست.

سیفی کناری تصریح کرد: مبالغ سنگین قبوض مساجد که مانع از رسیدگی به مشکلات بسیاری می شود و متاسفانه عدم توانایی مساجد در پرداخت قبوض به ویژه قبوض برق در تابستان رغبت مردم برای حضور در مسجد را کم می کند.

وی ادامه داد: مصرف برق در بسیاری از مساجد کشورهای همجوار رایگان بوده؛ با وجود اینکه بارها مشکلات مالی موجود در این زمینه به طرق گوناگون انعکاس داده شده است.

سیفی کناری گفت: با وجود تصویب رایگان شدن قبوض مساجد تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است و همچنان مساجد مجبور به پرداخت قبوض سنگین آب، برق و گاز هستند.