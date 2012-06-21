صاحبان واحدهای مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی بعد از ظهر روز پنج شنبه در نشست مسکن مهر استان سمنان که در محل استانداری سمنان برگزار شد، با عنوان اینکه صاحبان واحدهای مسکن مهر باید برای دریافت دفترچه اقساط به بانک رجوع کنند، افزود: عدم مراجعه به بانک باعث می شود سود دوران مشارکت به اقساط آنها اضافه شود و در آینده آنها را دچار مشکل کند.

وی با اشاره به ساخته شدن یک سوم مسکن مهر استان سمنان در دولتهای نهم و دهم اظهار داشت: 150 هزار واحد مسکونی در استان سمنان وجود دارد و در دولت های نهم و دهم نیز حدود 47 هزار واحد مسکونی یارانه دار ساخته شده و یا در دست احداث است.

رهی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکن مهر در دست ساخت امسال باید در سه مرحله افتتاح و واگذار شود.

استاندار سمنان افزود: طبق برنامه 10 هزار و 500 واحد در اوایل تابستان در سمنان، سه هزار واحد در اواخر شهریور در شاهرود و سه هزار و 500 واحد تا بهمن ماه در دامغان افتتاح می شود.

وی اظهار داشت: طبق برنامه تا پایان امسال 85 درصد واحدهای مسکونی مهر در دست ساخت در این استان واگذار می شود.

رهی گفت: مسئولان وظیفه دارند با تلاش زیاد زمینه زندگی مناسب که مهمترین آن مسکن است را برای جوانانی که از افتخارات نظام اسلامی هستند، فراهم کنند.

در استان سمنان بیش از 33 هزار مسکن مهر سنتی و صنعتی ساز در دست ساخت است.