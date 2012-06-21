تیم ملی کبدی ایران فینالیست شد/ جدال با پاکستان برای قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، سومین دوره بازی های ساحلی آسیا که هم اکنون به میزبانی کشور چین در شهر آیانگ در حال برگزاری است، تیم ملی کبدی ساحلی ایران در مرحله نیمه نهایی موفق شد سریلانکا را نیز از پیش رو بردارد و راهی فینال این دوره از بازی ها شود.

ملی پوشان کبدی ساحلی کشورمان که پیش از این تیم های کره جنوبی و تیم مدعی هندوستان را از پیش رو برداشته بودند، بعدازظهر امروز پنجشنبه به مصاف تیم سریلانکا رفتند و در یک دیدار کاملا یکطرفه این حریف خود را نیز با نتیجه 52 بر 23 شکست دادند و راهی دیدار فینال شدند.

در دیگر دیدار این مرحله نیز دو تیم هندوستان و پاکستان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پاکستان با نتیجه 32 بر 30 پیروز و حریف ملی پوشان کشورمان در دیدار فینال سومین دوره بازی های ساحلی آسیا شد.