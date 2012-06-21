  1. ورزش
۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

بازیهای ساحلی آسیا - چین/

تیم ملی کبدی ایران فینالیست شد/ جدال با پاکستان برای قهرمانی

تیم ملی کبدی ایران فینالیست شد/ جدال با پاکستان برای قهرمانی

تیم ملی کبدی ساحلی کشورمان با شکست سریلانکا راهی دیدار فینال سومین دوره بازی های ساحلی آسیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، سومین دوره بازی های ساحلی آسیا که هم اکنون به میزبانی کشور چین در شهر آیانگ در حال برگزاری است، تیم ملی کبدی ساحلی ایران در مرحله نیمه نهایی موفق شد سریلانکا را نیز از پیش رو بردارد و راهی فینال این دوره از بازی ها شود.

ملی پوشان کبدی ساحلی کشورمان که پیش از این تیم های کره جنوبی و تیم مدعی هندوستان را از پیش رو برداشته بودند، بعدازظهر امروز پنجشنبه به مصاف تیم سریلانکا رفتند و در یک دیدار کاملا یکطرفه این حریف خود را نیز با نتیجه 52 بر 23 شکست دادند و راهی دیدار فینال شدند.

در دیگر دیدار این مرحله نیز دو تیم هندوستان و پاکستان به مصاف هم رفتند که در پایان تیم پاکستان با نتیجه 32 بر 30 پیروز و حریف ملی پوشان کشورمان در دیدار فینال سومین دوره بازی های ساحلی آسیا شد.

فینال این رقابت ها ساعت 10 صبح روز جمعه  دوم تیرماه به وقت محلی برگزار خواهد شد. در دومین دوره رقابت های ساحلی آسیا که آذرماه سال 1389 به میزبانی مسقط عمان برگزار شد، تیم ملی کشورمان پس از تیم های هند و پاکستان به عنوان سومی بسنده کرد.
کد مطلب 1631843

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