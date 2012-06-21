ارزیابی دستگاههای اجرایی بهترین فرصت کیفی سازی فعالیتها است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ عباسعلی درافشانی ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری که در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی به طور مستمر مدت 10 سال است که در استان اجرا می شود و این کار به صورت شفاف و دقیق همچون آینه نقاط قوت و ضعف را مشخص کرده و باعث می شود که مدیران دستگاههای اجرایی با توجه به نتایج آن در مسیر بهبود و اصلاح سیستم گام بردارند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری در ادامه به نقاط قوت نحوه ارزیابی عملکرد امسال نسبت به سالهای قبل اشاره کرد و افزود: دقیق تر شدن شاخص ها، مشخص تر شدن محورها، تلاش در جهت کمی شدن شاخص ها، کاهش شاخص های عدم شمول از نقاط قوت نحوه ارزیابی عملکرد امسال است.

وی افزود: امسال تلاش کردیم تا اعمال سلیقه و دیدگاه در مراحل ارزیابی کاهش یابد و با ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان به شیوه ماتریسی نتایج به حقیقت نزدیکتر شود.

درافشانی تصریح کرد: وضعیت ارزیابی ها در قزوین در مقایسه با استان های دیگر موفق بوده است هر چند نمی توان گفت نتایج حاصله به طور مطلق با انتظارات ما همخوانی داشته ولی با وجود مدیران تلاشگر و ارزیابان متخصص توانستیم با مروری بر عملکرد ها به نقاط ضعف و قوت خود پی ببریم.

این مسئول بیان کرد: اهمیت ارزیابی در برخی کشورهای اروپایی به گونه ای است که مبنای انتصاب و عزل مدیران محسوب می شود و ما نیز باید آن را جدی بگیریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین با اشاره به اینکه اداره کل پایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان دستگاه نوپا و مهمی است اظهارداشت: اطلاع رسانی از نحوه عملکرد این مرکز به مردم توسط رسانه های جمعی بویژه صدا و سیمای استان ضروری است.

درافشانی گفت: با توجه به اینکه اطلاعات و فناوری اطلاعات جایگاه مهمی در زندگی امروز مردم دارد باید مبنای فعالیتهای کارشناسی در استان نیز قرار گیرد.

بررسی تصویب طرح پژوهشی تدوین اطلاعات برنامه راهبردی زیست فناوری استان و ارائه گزارشی از کمیته پایش و کنترل سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.