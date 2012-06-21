مازندران موفق ترین استان در اجرای طرح هجرت سه شد

عبدالسعید رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران در شش سال گذشته همواره با اختلاف امتیازی بالا در میان سایراستانهای کشور عملکرد قابل قبولی داشته و درهرسال بیش از سهمیه تعیین شده اجرا کرده است.



وی با بیان اینکه پارسال حدود هزار و 700مدرسه در قالب طرح هجرت سه در مازندران مرمت و بهسازی شد، افزود: برنامه امسال طرح هجرت در حدود دو هزارمدرسه مازندران بوده که با توجه به استقبال از این طرح پیش بینی افزایش این تعداد وجود دارد.



مسئول بسیج سازندگی مازندران به همکاری و نقش 57 دستگاه اجرایی در اجرای طرح هجرت سه اشاره کرد و گفت: در اجرای این طرح حداقل 30 درصد درهزینه ها صرفه جویی می شود که این کمک خوبی به بخش های اداری خواهد شد.



رنجبر، هزینه کلی اجرای طرح هجرت سه امسال در مازندران را حدود 52 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: به هر دانش آموز در این طرح حدود چهار هزار و 500 تومان دستمزد با عنوان دهان شیرینی پرداخت می شود.



وی عمده کارهای دانش آموزان در قالب طرح هجرت سه را رنگ آمیزی، نقاشی و خطاطی روی دیوار، تعمیر میز و صندلی، سیم کشی ساختمان، تاسیسات و فضای سبز و محوطه سازی بیان کرد.



مسئول بسیج سازندگی مازندران، طرح هجرت سه را مهمترین و کاربردی ترین عرصه های حضور جوانان در سازندگی کشور بیان کرد.

وی ادامه داد: این طرح در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تابستان با توجه به نیازهای روحی و روانی وعلاقه و رشته تحصیلی در قالب کارهای گروهی برنامه ریزی شده است.



رنجبر یادآورشد: طرح هجرت سه از اول تیرماه آغاز و تا شهریورماه ادامه خواهد داشت.