  1. بین الملل
۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

محمد البرادعی:

مصر در آستانه انفجار قرار دارد

مصر در آستانه انفجار قرار دارد

یکی از شخصیت های برجسته سیاسی مصر نسبت به تداوم اوضاع کنونی این کشور هشدار داد و اعلام کرد که مصر در آستانه انفجار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محمد البرادعی اظهار داشت: مصر در آستانه انفجار قرار دارد و باید برای خروج از بحران کنونی یک راهکار سیاسی ارائه شود.

وی در ادامه گفت که برای برون رفت از بحران فعلی باید منافع ملی کشور را بر منافع محدود [حزبی] ترجیح داد و شرایط کنونی اقتضا می کند کمیته ای برای ایجاد یک راهکار سیاسی و قانونی تاسیس شود.

گفتنی است شورای عالی نظامی مصر که پس از سقوط رژیم حسنی مبارک تاکنون اداره کشور را برعهده دارد اخیرا با صدور متمم قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور را کاهش داده است.

همچنین کمیته عالی انتخابات مصر نیز اعلام نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است.

کد مطلب 1631859

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها