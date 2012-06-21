به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، محمد البرادعی اظهار داشت: مصر در آستانه انفجار قرار دارد و باید برای خروج از بحران کنونی یک راهکار سیاسی ارائه شود.

وی در ادامه گفت که برای برون رفت از بحران فعلی باید منافع ملی کشور را بر منافع محدود [حزبی] ترجیح داد و شرایط کنونی اقتضا می کند کمیته ای برای ایجاد یک راهکار سیاسی و قانونی تاسیس شود.

گفتنی است شورای عالی نظامی مصر که پس از سقوط رژیم حسنی مبارک تاکنون اداره کشور را برعهده دارد اخیرا با صدور متمم قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور را کاهش داده است.

همچنین کمیته عالی انتخابات مصر نیز اعلام نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته است.