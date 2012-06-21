به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم روز اصناف در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیاستهای غلط دولت در به وجود آمدن گرانی های اخیر تاثیر داشته و این امر قابل توجه است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است مسئولان دستگاه های ذیربط برای کاهش گرانی ها همکاری و تعامل داشته باشند و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای کمک به تحقق این امر تلاش می کنند تا در راستای کاهش قیمتها و کاهش گرانی ها گامهای خوبی برداشته شود.

همایش اصناف در کرج با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به مناسبت روز اصناف برگزار شده است.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اتحادیه ها برگزار شد و تعدادی از مسئولان در آن به سخنرانی پرداختند.