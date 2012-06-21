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۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

اکبریان در گفتگو با مهر:

گرانی های اخیر به سیاستهای غلط دولت بازمی‌گردد

گرانی های اخیر به سیاستهای غلط دولت بازمی‌گردد

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: گرانی های اخیر در کشور به سیاستهای غلط دولت بازمی گردد و در جستجوی عوامل موثر در گرانی ها باید این امر را مد نظر قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم روز اصناف در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیاستهای غلط دولت در به وجود آمدن گرانی های اخیر تاثیر داشته و این امر قابل توجه است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لازم است مسئولان دستگاه های ذیربط برای کاهش گرانی ها همکاری و تعامل داشته باشند و اقدامات لازم در این خصوص صورت گیرد.

وی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز برای کمک به تحقق این امر تلاش می کنند تا در راستای کاهش قیمتها و کاهش گرانی ها گامهای خوبی برداشته شود.

همایش اصناف در کرج با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز به مناسبت روز اصناف برگزار شده است.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اتحادیه ها برگزار شد و تعدادی از مسئولان در آن به سخنرانی پرداختند.

کد مطلب 1631860

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