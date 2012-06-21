فوتبال ایران در خطر کسر امتیاز و حذف سهمیه/ 17 تیر آخرین فرصت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در نامه محمد نبی به باشگاه ها آمده است: از آنجائیکه باشگاههای نسبت به ارسال و یا تکمیل مستندات و الزامات خواسته شده از سویAFC تاکنون اقدام نکرده اند به اطلاع مدیران عامل 18 باشگاه لیگ برتری می رساند که پس از برگزاری نشست هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در روز سه شنبه 30/3/91 و مطرح کردن موضوع فوق، تصمیم نهایی و مصوب شده در این نشست جهت هرگونه اقدام فوری به شرح زیر ابلاغ می شود:

وفق ماده 77 و 83 اساسنامه فدراسیون فوتبال مقرر گردید از یک سو آخرین فرصت آن باشگاه جهت ارائه کلیه مدارک و مستندات به سازمان لیگ برتر تاریخ 17/4/91، مبنای رسیدگی واقع و لازم الاجرا تلقی می شود و از سوی دیگر در صورت عدم رعایت این مصوبه که موجب کسر و یا حذف سهیمه فدراسیون فوتبال کشورمان در مسابقات جام باشگاههای آسیا(ACL) در فصل 2013 گردد.

متعاقبا حسب وظایف ذاتی، عینا پرونده آن باشگاه به کمیته انضباطی احاله تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و مواردی از جمله کسر امتیاز و جرایم انضباطی نیز در فصل 92-91 (جام خلیج فارس) لحاظ و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

بر همین اساس کمیته ویژه ای را در باشگاه تحت نظر جنابعالی(مدیران عامل) تشکیل تا بتوانید در موعد مقرر تکالیف قانونی خود را انجام و به فدراسیون منعکس کنید.