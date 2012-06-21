فشار دولت به بانکها معقول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف حسینی ظهر امروز پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر شعب بانک مسکن استان خوزستان اظهار کرد: بانک یک کار فوق العاده تخصصی است و مسائل سیاسی نباید در آن دخیل شود. هر جا هم مسائل سیاسی وارد فعالیتهای بانکی می شود همانند اتفاقات اخیر، شبکه بانکی کشور را چالش مواجه می کند.

وی افزود: تمام بانکهای کشور دارای مصاف و منابع هستند. منابع بانکها نیز از طریق سپرده های مردم یا در برخی موارد از طریق دولت و بانک مرکزی به بانکهای تزریق می شود به همین دلیل مصاف و تسهیلات بانکها مدیریت شده است و بانکها قادر به پرداخت مبلغی فراتر از منابع خود به عنوان تسهیلات نیستند.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس فشاری که به بانکهای کشور به منظور پرداخت بیشتر تسهیلات وارد می شود در اغلب موارد نامعقول است و ضمن اینکه نباید این کارصورت بگیرد در نهایت به سیستم بانکی کشور ضربه وارد می کند.



حسینی عنوان کرد: فشاری که دولت برای پرداخت تسهیلات بیشتر به بانکها وارد می کند معقول نیست و آنها توپ را به زمین بانکها انداخته اند در حالیکه مشکل در جای دیگری است.



وی عنوان کرد: باید دلسوزان نظام و کشور به گونه ای اقدام کنند تا بانکها از زیر این فشار رها شوند و مسیر خدمتگذاری آنها برای مردم و کشور هموار شود.



عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران ارشد بانک مسکن حاضر در مراسم گفت: ما در استان خوزستان از جایگاه محروم گذشته ایم و به جایگاه مظلوم رسیده ایم که این امر زیبنده مردم استان خوزستان که در هشت سال دفاع مقدس، ایثارگریهای فراوانی آفریدند نیست به همین دلیل ما انتظار داریم هیئت مدیره بانک مسکن نگاه ویژه در خصوص نیروی انسانی و منابع مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان داشته باشد.



حسینی با تمجید از عملکرد بانک مسکن خوزستان در دو سال اخیر عنوان کرد: مجموع نمایندگان مجلس استان از عمکرد این بانک در این استان رضایت داشته اند و این رضایت ناشی از رضایت مردم از این کارکنان این بانک است زیرا آنها به خوبی به وظایف خود عمل می کنند.



در این مراسم با تقدیر از زحمات فرید جلالی عزیز پور که بازنشسته شد، عباسعلی شفیعی به عنوان مدیر جدید شعب بانک مسکن استان خوزستان منصوب شد.



بانک مسکن در استان خوزستان 70 شعبه دارد.