سایت تبیان در دو شهرستان گلستان راه اندازی شد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سایت بسیار قوی است ولی در حال فراهم کردن بستری هستیم تا مساجد و هیئات مذهبی از طریق این سایت خدمات دریافت کنند و تاکنون علی آباد کتول و گنبد این طرح را اجرا می کنند.

ولی نژاد در ادامه گفت: شهرستانهای بندرگز و مینودشت نیز شهرستانهای بعدی هستند که تا چند ماه آینده به این طرح می پیوندند و اجرای این طرح می تواند گامی برای ارتباطات روانتر مراکز دینی استان باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان یادآور شد: علما و روحانیون پرچمداران تبلیغ هستند که بین یک هزار و 200 تا یک هزار و 800 نفر از آنان بصورت فصلی از قم و مشهد وارد استان می شوند.

وی اضافه کرد: تعمیم ائمه جماعات و پاسخ گویی به شبهات نیاز امروز ادارات و مدارس و دانشگاه های استان است ، در استان دو هزار و 100 مسجد داریم که 50 درصد آن برای اهل تسنن است که همگی امام جماعت دارند و ما بقی برای تشییع است که 40 درصد آن تحت پوشش است.

ولی نژاد اذعان داشت: در حوزه مساجد در بخش نرم افزاری کارهایی انجام شده است و در بخش سخت افزاری نیز همکاری و همیاری مساجد بسیار خوب بوده است، ظرفیت خوبی در این بخش وجود دارد ولی از همه آن استفاده نشده است.

وی با اشاره به گفتمان دینی گفت: در این بخش نیز قدم های خوبی برداشته شده است و سعی می شود تا برنانمه های بیشتری در این بخش داشته باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان تاکید کرد: همه همت و اراده ما بر اینست تا قدم های فرهنگی و جهت دهنده در استان برداشته شود، بخش عمده کار ، رصد فرهنگی است که در مجموع وضعیت خوبی داریم و ستاد شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی نیز در بخش رصد فعال است.