400 مدرسه گلستان بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی عصر پنجشنبه در حاشیه آغاز طرح هجرت 3 افزود: 15 هزار دانش آموز در زمینه مرمت و بهسازی، زیباسازی، نقاشی و برق کاری فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: سیمانکاری و مزمت کلاسهای درس از دیگر فعالیتهایی است که در طرح هجرت 3 انجام می شود.

به گزارش مهر، اعزام دانش بسیجی به روستاهای دورافتاده برای بهسازی مدارس، اعزام بیش از 200 تیم پزشکی و ویزیت رایگان بیماران در روستاها و اعرام بسیجیان پایگاه محلات برای برنامه های فرهنگی از دیگر بخش های طرح هجرت است.

این طرح با همکاری آموزش و پرورش، نوساز یو سپاه از اول تیرماه تا پایان تابستان در گلستان اجرا می شود.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

