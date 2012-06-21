  استانها
  گلستان
۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

پایین محلی:

400 مدرسه گلستان بهسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: 400 مدرسه در قالب طرح هجرت 3 مرمت و بهسازی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی عصر پنجشنبه در حاشیه آغاز طرح هجرت 3 افزود: 15 هزار دانش آموز در زمینه مرمت و بهسازی، زیباسازی، نقاشی و برق کاری فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: سیمانکاری و مزمت کلاسهای درس از دیگر فعالیتهایی است که در طرح هجرت 3 انجام می شود.

به گزارش مهر، اعزام دانش بسیجی به روستاهای دورافتاده برای بهسازی مدارس، اعزام بیش از 200 تیم پزشکی و ویزیت رایگان بیماران در روستاها و اعرام بسیجیان پایگاه محلات برای برنامه های فرهنگی از دیگر بخش های طرح هجرت است.

این طرح با همکاری آموزش و پرورش، نوساز یو سپاه از اول تیرماه تا پایان تابستان در گلستان اجرا می شود. 

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.
 

کد مطلب 1631888

