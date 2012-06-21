۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

عباسی:

سرمایه گذار پروژه گردشگری آشوراده مشخص شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: درحال حاضر سرمایه گذار طرح آشوراده مشخص شده است.

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انشاء الله درسفرریاست جمهوری به استان بتوانیم کلنگ جزیره آشوراده را به زمین زنیم تا از بن بست نجات پیدا کند.

وی دربحث پاکسازی سواحل استان گفت: بیش ازیک میلیارد تومان بودجه را در دستور کار داریم تا زیرساختهای لازم برای گردشگران در سواحل ایجاد شود.

وی عنوان کرد: همچنین در حوزه گردشگری سواحل نیاز است تا پروژه هایی دربحث تحول در شهرهای ساحلی ایجاد شود.

مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان دررابطه با برنامه های تابستانه گفت: دراین رابطه دبیر خانه دایمی ستاد تسهیلات استان که درسالهای گذشته بصورت فصلی برگزارمی شد را بطور دایم مصوب کردیم.

عباسی گفت: این دبیرخانه بطور دایم  در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان دایر است تا مردم بتوانند براحتی از آن استفاده کنند.

وی افزود: همچنین با برگزاری جلسات مکرری که با دستگاه های اجرایی استان داشتیم، تمامی این دستگاه ها آمادگی خدمات به گردشگران را در تابستان دارند.
