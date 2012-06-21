سرمایه گذار پروژه گردشگری آشوراده مشخص شد

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انشاء الله درسفرریاست جمهوری به استان بتوانیم کلنگ جزیره آشوراده را به زمین زنیم تا از بن بست نجات پیدا کند.

وی دربحث پاکسازی سواحل استان گفت: بیش ازیک میلیارد تومان بودجه را در دستور کار داریم تا زیرساختهای لازم برای گردشگران در سواحل ایجاد شود.



وی عنوان کرد: همچنین در حوزه گردشگری سواحل نیاز است تا پروژه هایی دربحث تحول در شهرهای ساحلی ایجاد شود.



مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان گلستان دررابطه با برنامه های تابستانه گفت: دراین رابطه دبیر خانه دایمی ستاد تسهیلات استان که درسالهای گذشته بصورت فصلی برگزارمی شد را بطور دایم مصوب کردیم.



عباسی گفت: این دبیرخانه بطور دایم در اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان دایر است تا مردم بتوانند براحتی از آن استفاده کنند.



وی افزود: همچنین با برگزاری جلسات مکرری که با دستگاه های اجرایی استان داشتیم، تمامی این دستگاه ها آمادگی خدمات به گردشگران را در تابستان دارند.