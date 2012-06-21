گزارش شکنجه روحی فعالان سیاسی/تعویق محاکمه نوجوان 11 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دادگاه بحرین محاکمه "علی حسن" نوجوان 11 ساله بحرینی را که به اتهام حضور در تظاهرات با هدف اخلال در امنیت عمومی کشور بازداشت شده است را به تعویق انداخت.

محاکمه این نوجوان بحرینی به 5 جولای (15 تیر) موکول شد. دادستانی کل بحرین مدعی شده است که این نوجوان در اعترافات خود اعلام کرده است در قبال دریافت 8 دلار اقدام به ایجاد ناامنی در جریان برگزاری تظاهرات می کرده است.

پایگاه اینترنتی الوفاق نیز در بیانیه ای به نقل از انجمن حقوق بشر بحرین بازداشت "محمد البوفلاسه" فعال سیاسی اهل تسنن بحرین توسط رژیم آل خلیفه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده از دادستانی کل بحرین خواسته شده است هر چه سریعتر این فعال سیاسی را آزاد کند چرا که وی یک سمبل ملی خواسته های مشروع ملت بحرین است.

در این بیانیه همچنین از جامعه مدنی خواسته شده است با محمد البوفلاسه ابراز همبستگی کنند. انجمن حقوق بشر بحرین در ادامه بیانیه اعلام کرد که سرویس های امنیت ملی این کشور فعالان مدنی و حقوقی بحرین همچون "محمد التاجر"، "نبیل رجب" و محمد البوفلاسه را شکنجه روحی می کند.

در ادامه بیانیه آمده است: محمد البوفلاسه در جریان نخستین بازداشت خود تحت شکنجه های شدید از جمله شو ک برقی قرار گرفته است به طوری که این امر به ایجاد بیماری مزمن در وی منجر شده است.

انجمن حقوق بشر بحرین همچنین اعلام کرد که این فعال سیاسی تحت دیگر اقدامات غیرانسانی همچون اعمال فشار بر خانواده و جاسوسی از اعضای آن و بلوکه شدن حساب های بانکی اش قرار گرفته است.