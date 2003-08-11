استقبال استادان و دانشجويان قزاق از دوره دانش افزايي زبان فارسي در آلماتي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، برگزاري اين دوره سه هفته اي در سه گروه ابتدايي ، متوسطه و پيشرفته ، با استقبال بسيار خوب دانشگاهها و دانشجويان روبرشد .

در اين دوره ، مكالمه و قواعد درست گفتن و درست نوشتن ، متون نثر و نظم ، مكالمه ، دستور زبان فارسي و تاريخ ادبيات ، متون معتبر نظم و نثر فارسي ، تاريخ ادبيات ، دستور زبان فارسي ، اصطلاحات رايج در زبان فارسي، ايران شناسي و حفظ نمونه هايي از شعر شاعران ايران ، توسط استادان ايراني و قزاق تدريس شد .

گفتني است ، از آنجا كه اغلب استاداني كه در دانشگاههاي مختلف قزاقستان به تدريس زبان فارسي اشتغال دارند محلي وبومي هستند و دانشجويان آنچنان كه لازم است با تلفظ صحيح كلمات و همچنين با ادبيات غني و گسترده فارسي آشنا نمي شوند ، رايزني فرهنگي كشورمان در قزاقستان اقدام به برگزاري دوره هاي دانش افزايي زبان و ادبيات فارسي كرده است .

