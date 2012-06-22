مهدی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های این صندوق در حمایت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه گفت: با هدف حفظ بهداشت، سلامت، درمان و معالجه جامعه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور، سعی شد از همه ظرفیت‌های موجود در کشور استفاده شود و این تفاهمنامه هم گامی بوده است در جهت رفاه این عزیزان.

وی افزود: ما در گام اول بحث بیمه اجتماعی برای تمام این عزیزان و در گام دوم هم موضوع بیمه تکمیلی آنها را فراهم کردیم. در مرحله بعد افراد سالمند در این حوزه‌ها، جامعه هدف ما هستند.

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان ادامه داد: این دسته از افراد، عموماً کسانی هستند که به لحاظ قانونی مشمول بیمه نخواهند شد که خوشبختانه با مساعدت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پیگیری‌های او، راهکارهای این مسأله هم جستجو شد که نتیجه آن را در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت بهداشت و ارشاد امضا شد، دیدیم.

شجاعی اضافه کرد: بر اساس این تفاهمنامه مقرر شده است که از ظرفیت‌های وزارت بهداشت و نیز سه مرکز بسیار مجهز یکی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، دومی بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی و سومی بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد برای درمان اهالی فرهنگ و هنر و رسانه استفاده شود.

وی گفت: طی روزهای آینده مسؤولان سه بیمارستان یادشده با صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، آیین‌نامه‌ای را تنظیم و تدوین می‌کنند و وفق آن عمل می‌شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان اضافه کرد: خوشبختانه ما در سال 1390 در زمینه پوشش بیمه و تسهیلات این عزیزان رشدی بالای 100 درصد داشتیم.

شجاعی یادآور شد: امیدواریم با افزایش چشمگیر بودجه صندوق، بیش از پیش در خدمت اهالی حوزه فرهنگ باشیم؛ به هر حال بودجه صندوق بسیار کم است و اگر 5 برابر شود، می‌توانیم برنامه‌هایی را که پیش‌بینی کرده‌ایم، به مرحله اجرا بگذاریم.