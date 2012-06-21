ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین هفته آینده افتتاح می شود

محسن حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ورزشگاه 15 هزار نفری سردار آزادگان قزوین روز دوشنبه پنجم با حضور وزیر ورزش و جوانان کشور افتتاح می شود.

وی افزود: به منظور ایجاد شادابی و نشاط در مراسم افتتاحیه با هماهنگی انجام شده قرار است تیم فوتبال ملی جوانان کشور با حضور در قزوین در این استادیوم دیدار دوستانه ای را با تیم منتخب استان برگزار کند که با این بازی به صورت رسمی بهره برداری از این ورزشگاه بزرگ آغاز می شود.

حق شناس تصریح کرد: برای دیدار دوستانه افتتاحیه این ورزشگاه از تیم استقلال هم دعوت شده بود که به دلیل آغاز فصل بدن سازی و نقل و انتقال بازیکنان این شرایط فراهم نشد.

مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین تصریح کرد: با افتتاح این ورزشگاه شرایط کاملا ایده آلی برای تیم داری در لیگ برتر در استان فراهم می شود و قادریم یک تیم لیگ برتری در استان را پشتیبانی کنیم.

حق شناس بیان کرد: آمدن تیم فوتبال به قزوین با داشتن اختیارات لازم منطقی است در غیر این صورت نمی توان ارتباط مناسبی بین علاقمندان وورزشکاران ایجاد کرد.

وی افزود: بدنبال تقویت تیم های پایه در استان هستیم و در صددیم با ساماندهی هیئت فوتبال مقدمات این کار فراهم شود.

حق شناس اظهارامیدواری کرد با افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری در قزوین و حمایت مسئولان کشوری و استانی برنامه ریزی مناسبی برای شکل گیری تیم فوتبال قوی لیگ برتری در استان انجام شود.

ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین از مصوبات سفر مقام معظم رهبری در سال 82 به استان قزوین است.

وسعت این ورزشگاه 28 هکتار است و در مجموعه آن دریاچه قایقرانی، سالن ورزشی تنیس و چندمنظوره، پیست دو و میدانی، سوارکاری، اسکیت و استخر شنا پیش بینی شده است.

برای ساخت این ورزشگاه بیش از 17 میلیارد تومان هزینه شده است.

کم لطفی نکنیم/ ورزشگاه به نام شهید امامی مزین شود

ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین قرار بود با نام شهید محمود امامی استاندار فقید قزوین نامگذاری شود و تا سالهای پیش نیز با همین نام شناخته شده بود اما به نظر می رسد حتی این ورزشگاه هم در قبال خدمات شایسته آن شهید والا مقام نمی تواند عنوان امامی را به خود بگیرد.

ضمن احترام به جایگاه رفیع سردار آزادگان سید علی اکبر ابوترابی با توجه به این که در استان قزوین با نامگذاری برخی مناطق و خیابانها به نام سردار ابوترابی این چهره جایگاه خاص خود را دارد و شناخته شده است و نیز نامگذاری ورزشگاه از زمان کلنگ زنی در سالها گذشته به نام شهید امامی این حق شهید تضییع نشود.

از آنجا که ورزشگاه 15 هزار نفری همچنان نام امامی را در اذهان تداعی می کند بهتر است در جایگاه شهدا نیز تفاوتی قائل نشویم و بگذاریم حداقل با نامگذاری یک مکان،‌ خدمات ارزنده این استاندار فقید که به اذعان همگان شاید از منظر خدمت رسانی، صداقت در کار و سلامت نفس زبانزد عام و خاص است در تاریخ قزوین ثبت شود و این مکان ورزشی همچنان به نام آن شهید گرانقدر نامگذاری شود.