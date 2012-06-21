به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال یورو 2012 از ساعت 23:15 روز پنجشنبه با دیدار تیم‎های ملی فوتبال پرتغال و جمهوری چک در ورزشگاه ملی ورشو آغاز شد و بامداد امروز جمعه با پیروزی یک بر صفر تیم ملی فوتبال پرتغال و حذف جمهوری چک به پایان رسید. تک گل این بازی در دقیقه 80 توسط رونالدو به ثمررسید.

تیم ملی فوتبال پرتغال در شرایطی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های یورو 2012 راه پیدا کرده بود که در مرحله مقدماتی در گروه دوم قرار داشت و برابر تیم ملی آلمان در نخستین دیدار خود یک بر صفر شکست خورد و در دیدار دوم 3 بر 2 از سد دانمارک گذشت. یاران کریس رونالدو در دیدار سوم 2 بر یک هلند را شکست دادند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.

تیم ملی فوتبال جمهوری چک نیز که در گروه اول چهاردهمین دوره رقابت‌های یورو حضور داشت در دیدار اول خود با نتیجه 4 بر یک مغلوب روسیه شد اما در دو دیدار دیگر برنده شد. این تیم در دیدار دوم برابر یونان به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد و در بازی سوم لهستان میزبان را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

دومین دیدار مرحله یک چهارم نهایی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‎های اروپا از ساعت 23:15 امروز جمعه با جدال تیم‎های آلمان و یونان برگزار خواهد شد تا چهره دومین تیم مرحله نیمه نهایی مشخص شود.