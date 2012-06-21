۲ تیر ۱۳۹۱، ۱:۱۲

یک چهارم نهایی یورو 2012 /

تیم ملی فوتبال پرتغال به نیمه‌نهایی صعود کرد/ جمهوری چک هم حذف شد

نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا بامداد امروز جمعه با صعود تیم ملی فوتبال پرتغال به مرحله نیمه نهایی و حذف تیم ملی جمهوری چک به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال یورو 2012 از ساعت 23:15 روز پنجشنبه با دیدار تیم‎های ملی فوتبال پرتغال و جمهوری چک در ورزشگاه ملی ورشو آغاز شد و بامداد امروز جمعه با پیروزی  یک بر صفر تیم ملی فوتبال پرتغال و حذف جمهوری چک به پایان رسید. تک گل این بازی در دقیقه 80 توسط رونالدو به ثمررسید.

تیم ملی فوتبال پرتغال در شرایطی به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های یورو 2012 راه پیدا کرده بود که در مرحله مقدماتی در گروه دوم قرار داشت و برابر تیم ملی آلمان در نخستین دیدار خود یک بر صفر شکست خورد و در دیدار دوم 3 بر 2 از سد دانمارک گذشت. یاران کریس رونالدو در دیدار سوم 2 بر یک هلند را شکست دادند و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافتند.

تیم ملی فوتبال جمهوری چک نیز که در گروه اول چهاردهمین دوره رقابت‌های یورو حضور داشت در دیدار اول خود با نتیجه 4 بر یک مغلوب روسیه شد اما در دو دیدار دیگر برنده شد. این تیم در دیدار دوم برابر یونان به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد و در بازی سوم لهستان میزبان را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

دومین دیدار مرحله یک چهارم نهایی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‎های اروپا از ساعت 23:15 امروز جمعه با جدال تیم‎های آلمان و یونان برگزار خواهد شد تا چهره دومین تیم مرحله نیمه نهایی مشخص شود.

