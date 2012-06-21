مدارس با کمبود مربیان تربیت بدنی متخصص مواجه هستند

حسین ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر آموزش و پرورش با کمبود فضا‌های ورزشی استاندارد مواجه است، اظهار داشت: کمبود‌‌های موجود در زمینه تربیت بدنی و ورزش دانش‌آموزی باید به منظور تضمین سلامتی مردم و جامعه برطرف شود.

وی با اشاره به ضرورت استاندارد سازی فضا‌های آموزشی مورد نیاز در مدارس ادامه داد: اگر چه طی دو سال گذشته فضا‌های ورزشی استان اصفهان 2.5 برابر شده، اما پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی هنوز با کمبود‌های بسیاری در این زمینه مواجه است.

رئیس اداره تربیت بدنی مدارس استان اصفهان با اشاره به کمبود‌های موجود در بخش تربیت بدنی بیان داشت: کمبود نیروی انسانی متخصص یکی از مشکلات موجود در بخش تربیت بدنی است و مدارس موجود در سطح جامعه با کمبود مربیان تربیت بدنی متخصص مواجه هستند.

وی با بیان اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی برای مربیان تربیت بدنی از مهم‌ترین راهکار‌های موجود در زمینه کاهش مشکلات موجود در این زمینه است، اضافه کرد: مربیان تربیت بدنی پس از حضور در این دوره‌ها اطلاعات و دانش تخصصی خود را در زمینه رشته‌های ورزشی به دانش‌آموزان منتقل کنند.

