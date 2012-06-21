به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی در این خصوص اظهار داشت: تغییر مسیرخط شش و افزایش طول حدود چهار کیلومتر از میدان امام حسین به سمت منطقه کلاک تا روبروی ایستگاه اتمسفر و شهرک خاتم از موضوعات مطرح شده درجلسه شورای ترافیک استان است که پس از شنیدن توضیحات مشاور طرح مورد تصوبب نهایی قرار گرفت.



وی یادآور شد: به این منظور سازمان قطار شهری پیش از انجام مطالعات فاز 2،استعلام لازم را از کلیه دستگاههای ذیربط باید اخذ نماید

دیدار چهره به چهره شهروندان با استاندار البرز

عیسی فرهادی" استاندار البرز در این ملاقات که معاون برنامه ریزی و جمعی از مدیران استان حضورداشتند شهروندان د ر خصوص مسائل مختلفی چون مشکلات واحدهای تولیدی ومشکلات با شهرداری ، مسائل بیمه تامین اجتماعی ، اشتغال ، تسهیلات بانکی ، از کار افتادگی ، بیماری ، مشکلات مالی و مشکلات مسکن را با فرهادی استاندار البرز در میان گذاشتند.





در این دیدارها استاندار دستورات لازم را برای بررسی و حل مسائل و مشکلات مردم به مدیران حاضر در جلسه ارائه دادند.



ملاقات عمومی مردم با استاندار البرز به مدت چهار ساعت در محل دفتر استاندار برگزار شد.



همچنین مردم عزیز استان می توانند برای دیدار با استاندار البرز و معاونان استانداری از طریق ثبت نام در سایت استانداری و یا حضور در روابط عمومی استانداری وقت ملاقات را کسب کنند.



کمیسیون ماده 5 شهر کرج در استانداری برگزار شد



معاون عمرانی امور استانداری البرز گفت: اصلاحات پیشنهادی شهرداری کرج در خصوص 37 بند ضوابط طرح تفضیلی بازنگری ، در کمیسیون ماده 5 شهر کرج مهر تایید زده شد.



احمد افضلی افزود: مباحثی چون مغایرتهای طرح توانمند سازی خط چهار حصار با طرح تفضیلی بازنگری شهر کرج، با توجه به دلایل توجیهی مهندسین مشاورمورد بررسی و با کلیات طرح موافقت و مقرر شد موضوع جهت بررسی وتایید نهایی به شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران ارسال شود.



وی همچنین به تعیین تکلیف اراضی خارج شده از طرح تقاطع غیر همسطح جمهوری- ملاصدرا وپل حامی وادامه خیابان ولی عصرمهرشهرواتصال آن به اتوبان کرج –تهران وتونل زیر گذر مهرویلا ( تعیین وضعیت املاک واقع در طرح و خارج از طرح ) ز مباحث مورد بررسی در کمیسیون ماده5 اشاه کرد..



افضلی گفت: اصلاحات پیشنهادی شهرداری کرج در خصوص37 بند ضوابط طرح تفضیلی بازنگری، که مورد تایید کمیسیون قرار گرفته است جهت بررسی و تایید نهایی به شورای عالی شهر سازی و معماری جهت تصویب نهایی ارسال شد.





بازدید معاون امور عمرانی استانداری البرز از پروژه های عمرانی روستاهای ساوجبلاغ



احمد افضلی در این خصوص اظهار داشت:در خصوص نظارت بر حسن انجام کار و بررسی موانع و مشکلات اجرای پروژه های عمرانی طرحهای هادی روستایی استان البرز بازدیدی از روستاهای شهرستان ساوجبلاغ توسط اداره کل دفتر فنی استانداری، مسئولین بنیاد مسکن استان و شهرستان ساوجبلاغ صورت پذیرفته است.



افضلی گفت:در این بازدید ضمن تاکید برتسریع اجرای پروژه های فوق الذکر برخی از موانع و مشکلات خصوصا وجود تیرهای برق در معابر اصلی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین مقررگردیده تعاملات لازم با شرکت توزیع برق استان البرز صورت پذیرد.

همچنین از روستاهای فشند، هیو، عرب آباد خسروی و لشگرآباد بادید به عمل آمد.



آجرلو، معاون جدید برنامه ریزی و اداری مالی فرماداری کرج شد



مصطفی آجرلو به عنوان سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی و اداری و مالی فرماندار کرج معرفی و منصوب شد.



وی که پیش از این مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری کرج بوده است به عنوان سرپرست جدید معاونت برنامه ریزی و اداری و مالی فرماندار کرج معرفی شد.



پیش از مصطفی آجرلو، مهدی مهرور معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرماندار کرج بوده است.



فرماندار کرج از کشف چهار برابری انواع مواد مخدر در سال 90 خبر داد



مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر شهرستان اظهار داشت: با تلاش نیروی انتظامی شهرستان کرج در سال گذشته اقدامات مناسبی در راستای کشفیات مواد مخدر و دستگیری باندهای مختلف قاچاق صورت گرفته که قابل تقدیر است.



وی افزود: در راستای اقدامات صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی در نیمه اول سال گذشته 175 کیلو و 538 گرم انواع مواد مخدر و در نیمه دوم سال 90 نیز در مجموع 823 کیلو گرم مواد مخدر از باندهای مختلف کشف و ضبط شده است.



این مسئول با اشاره به دستگیری های صورت گرفته نیز اعلام کرد: بر این اساس در سال گذشته بیش از 9 هزار نفر توزیع کننده و قاچاقچی مواد مخدر در سطح این شهرستان دستگیر و پرونده آنان در مراجع قضایی در دست پیگیری قرار دارد.

