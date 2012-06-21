۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۰

فراهانی به مهر خبر داد:

95 مجروح حاصل حوادث 24 ساعت گذشته قم

قم - خبرگزاری مهر:‌ معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم گفت: مجموع حوادث قم در 24 ساعت گذشته 95 مجروح داشت.

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 24 ساعت گذشته تعداد یک هزار و 141 تماس در اورژانس قم به ثبت رسید که از این تعداد 143 تماس مزاحم 998 تماس مددجو بوده است.

وی ادامه داد: این تعداد تماس منجر به انجام 137 ماموریت شد.

معاون اورژانس قم اضافه کرد: از تعداد 137 ماموریت انجام شده  68 مورد قلبی تنفسی و 69 مورد نیز تصادف بوده است.

فراهانی ابراز داشت: تصادفات قم 95 مجروح برجای گذاشت.

برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری

وی برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری را از جمله این حوادث ذکر کرد و عنوان کرد: این حادثه در کمربندی 72 تن به سمت شهر قائم رخ داد که سه نفر در آن مجروح شدند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم ابراز کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی رنو در جاده قدیم قم - تهران نیز چهار نفر مجروح شدند.

واژگونی یک دستگاه اتوبوس

فراهانی در ادامه از واژگونی یک دستگاه اتوبوس در اتوبان سلفچگان به ساوه خبر داد و گفت: در این حادثه 21 نفر مجروح شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس مجروحان حادثه برای تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی شهید بهشتی، نکوئی و علی ابن ابیطالب(ع) منتقل شدند.

وی در ادامه واژگونی پراید مقابل سیلو را از دیگر حوادث این مدت عنوان کرد و بیان داشت: در این حادثه 2 نفر مجروح شدند. 

آسیب کارگر ساختمانی

معاون اورژانس قم در حادثه ای دیگر یک کارگر ساختمانی بر اثر فرو رفتن میلگرد در کتف دچار آسیب شد.

فراهانی گفت: در حادثه دیگری بر اثر نقص فنی دستگاه جوش یک نفر دچار سوختگی شد.

وی افزود: بر اثر برخورد 2 پراید مقابل پمپ گاز در جعفریه نیز چهار نفر مجروح شدند.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم ادامه داد: واژگونی پیکان در محور پردیسان به کهک نیز 2 مجروح داشت.
 

کد مطلب 1631922

