گروهک تروریستی ضربات مهلکی از دستگاه های قضایی و امنیتی خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرزیه ظهر پنجشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه با دفاع از عملکرد دستگاه قضایی استان اظهار داشت: تمامی پرونده ‌های گروهک تروریستی در سیستان و بلوچستان رسیدگی شده و منتظر آرای نهایی هستیم.

وی با اشاره به شهادت مولوی جنگی زهی گفت: شش نفر از متهمان اصلی شهادت مولوی جنگی زهی با اقرار به انجام ترور در بازداشت بسر می برند.

وی افزود: با حضور این متهمان صحنه شهادت مولوی جنگی ‌زهی و تمامی اقداماتی که انجام داده اند بازسازی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان داشت: در صحنه بازسازی جرم متهمین اطلاعاتی مربوط به افرادی که نقشه ترور را طراحی کرده بودند، ارائه دادند.

وی گفت: این پرونده در حال اتمام کار در دادسرا است و به زودی به دادگاه ارسال شده تا حکم نهایی صادر شود.

وی با اشاره به پرونده شهدای بانک مهر نیز افزود: دادگاه انقلاب برای دو نفر از عوامل این حادثه تروریستی حکم اعدام صادر کرد که در مرحله فرجام خواهی از دیوان عالی کشور دارای نقص اعلام شد و در حال حاضر رفع نقص این پرونده در دادسرای زاهدان در حال انجام است.

مرزیه اظهار داشت: در ارتباط با پرونده آدم ربایی و تجاوز به عنف در زابل نیز هفت نفر دستگیر شدند و سه نفر همچنان متواری اند.

وی با اشاره به اینکه با جرائم خشن به شدت برخورد قانونی می شود، گفت: افرادی که در گذشته مرتکب جرم شده اند به خصوص افراد گروهک های تروریستی، از فرصت داده شده توسط جمهوری اسلامی استفاده کنند و با ارائه تقاضانامه برای دریافت امان نامه از رافت نظام برخوردار و به دامان ملت بازگردند.

وی افزود: مردم زاهدان نیز به زودی شاهد اقدامات جدی از سوی دستگاه قضایی برای رسیدگی به وضعیت محلات جرم خیز این شهر خواهند بود.

وی همچنین با اشاره به اعلام خبر بازداشت مسئولی متخلف در سازمان اتوبوسرانی شهرداری زاهدان و حومه، گفت: به دلیل شکایت کارگران و رانندگان اتوبوسرانی در زمینه احقاق حق و مطالبات خود از این سازمان پرونده ای در دادسرا تشکیل شد که در همین زمینه دستور بازداشت یکی از مسئولین سازمان اتوبوسرانی نیز صادر شد و تا زمانی که حقوق مردم بازگردانده نشود این پرونده به طور جدی پیگیری می شود.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان بیان داشت: در رسیدگی به این پرونده مشخص شد کارگران و رانندگان اتوبوسرانی از سال 80 تاکنون مبلغ یک میلیاردو 200 میلیون تومان از سازمان اتوبوسرانی زاهدان طلبکار هستند.

وی افزود: دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان دومین استان در حال پیگیری مطالبات معوقه کارگران اتوبوسرانی است.

وی با اشاره به پرونده اختلاس اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان نیز گفت: رای دادگاه در مورد محکومان این پرونده در حال نگارش است که به طرفین ابلاغ می‌ شود و بعد از قطعیت در دادگاه تجدید نظر بدون اغماض به صورت جدی اجرا خواهد شد.