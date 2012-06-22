هنر نمایشنامه نویسی در ایران تشنه ذهنهای خلاق است

رضا رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تئاتر و کتب ادبیات نمایشی مخاطب خاص خود را دارد و اکثر ناشران می‎خواهند با انتشار تعداد محدودی کتاب پراکنده، به بازده اقتصادی برسند و جایگاهی در این زمینه پیدا کنند که به این هدف نمی‎رسند.

وی در خصوص چاپ کتب در خصوص ادبیات نمایشی گفت: تئاتر و ادبیات نمایشی در ایران باید جایگاه واقعی خودش را پیدا کند به همین دلیل دقت و پرداختن به کیفیت و جزئیات در کار نشر باید مورد توجه باشد.

نویسنده و کارگردان تئاتر بیان داشت: اصل بروز آثار فاخر در ادبیات نمایشی بازیابی جایگاه ادبیات نمایش است که ناشران به این امر مهم توجهی ندارند.

وی با اشاره به اینکه ناشران به آثار هنرمندان و نویسندگان تازه کار توجهی ندارند، گفت: ناشران باید به نویسندگان تازه کار بها بدهند و و به معرفی اندیشه‎های آنان بپردازند، زیرا نسل جوان پر از افکار نو و خلاق است که توسط ناشران می‎تواند پرورانده شود.

رهنما با بیان اینکه حوزه ادبیات نمایشی و تئاتر بسیار حساس است و باید جدی به آن نگاه کرد، تصریح کرد: تاریخ تئاتر ایران برای ماندگاری باید مکتوب شود اما اکثر ناشران به خصوص در زمینه ترجمه به دنبال نویسندگان و مترجمان سرشناس هستند.

وی در ادامه با بیان اینکه، با انتشار آثار غنی و در خور توجه باید فرهنگ نمایشنامه خوانی را در بین مخاطبین افزایش داد تاکید کرد: انتشار آثار جامع و غنی باعث می‎شود سطح انتظار مخاطب بالا رود و بالا رفتن این سطح باعث پیشرفت و ظهر نویسندگان خلاق در این عرصه می‎شود.

نویسنده و کارگردان تئاتر اضافه کرد: در عرصه ادبیات نمایشی کتاب‎های خوبی به چاپ رسیده است، اما هنوز هم جای کار دارد و در این عرصه باید به نویسندگان جوان اعتماد کرد و به آنها پر و بال داد، زیرا هنر تئاتر و نمایشنامه نویسی همیشه تشنه اذهان خلاق و نوین است.

